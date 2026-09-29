La Premier League a annoncé qu'une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de l'ensemble des infractions liées à la violation des règles du fair-play financier de la compétition sur 9 saisons, entre 2009-2010 et 2017-2018, ainsi que de trois des quatre accusations portant sur son manque de coopération avec l'enquête de la Ligue.

La Ligue confirme ainsi les informations publiées par les journaux britanniques il y a deux jours, ce qui avait provoqué un grand émoi dans les milieux sportifs là-bas.

Selon un communiqué officiel publié par la Premier League sur son site, ce mardi, la commission indépendante a conclu que Manchester City avait conclu au cours de cette période des contrats commerciaux « fictifs » avec un certain nombre de ses partenaires, ne reflétant pas les accords réels entre les parties, dans le but de gonfler artificiellement les revenus du club et de réduire ses coûts, et qu'il s'était également appuyé sur d'autres accords similaires.

Selon la commission indépendante, le club a présenté des comptes financiers inexacts et a dissimulé la situation réelle de ses finances aux auditeurs et aux instances de régulation du football, tout en enfreignant considérablement les limites de dépenses imposées par la Premier League et par l'Union des associations européennes de football, l'UEFA.

Un écart de 900 millions de livres sterling

La commission a expliqué que Manchester City avait conclu un certain nombre de transactions commerciales fictives avec des sponsors durant la période concernée par l'enquête, dans le cadre d'un dispositif visant à financer le club de manière occulte : les entreprises concernées ne versaient qu'une partie de la valeur des contrats de sponsoring, tandis que la partie restante était financée par « Abu Dhabi United Group for Development and Investment » (ADUG), propriétaire du club.

Selon la commission, d'autres arrangements financés par la même partie ont également été mis en place, dans le but d'enregistrer des charges d'exploitation inférieures aux dépenses réellement engagées par le club, ainsi qu'un arrangement qualifié par la commission de « fictif » avec la société Fordham, qui a acheté les droits à l'image des joueurs du club, ce financement provenant lui aussi de l'ADUG.

La commission a conclu que l'objectif de ces arrangements était de gonfler les revenus de Manchester City et de réduire ses coûts de plus de 900 millions de livres sterling durant la période concernée, ce qui lui permettait d'apparaître conforme aux règles financières.

Sur cette base, la commission a estimé que le club avait présenté des comptes ne reflétant pas la réalité de ses revenus et de ses dépenses, et qu'il avait dissimulé sa situation financière réelle aux auditeurs et aux instances de régulation, affirmant que le comportement de Manchester City montrait clairement une « intention de contourner les règles de la Premier League ».

Violation des règles de la Premier League et de l'UEFA

La commission a souligné que Manchester City n'avait pas déclaré avec exactitude ses revenus et ses dépenses au regard des règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League, ainsi que des règles de licence des clubs et du fair-play financier de l'Union européenne de football.

Selon la décision, si tous les accords concernés avaient été enregistrés avec exactitude dans les comptes du club, Manchester City aurait dépassé les limites de dépenses de la Premier League et de l'UEFA dans une très large mesure.

Manchester City accusé d'avoir entravé l'enquête

Les infractions retenues contre Manchester City ne se sont pas limitées à la période financière concernée par l'enquête, la commission ayant constaté que le club avait commis plusieurs manquements liés à ses obligations de coopération et de bonne foi durant l'enquête menée par la Ligue sur une durée de 4 ans.

La commission a conclu que Manchester City « avait déployé des efforts concertés pour arrêter et faire échouer l'enquête de la Ligue », et 3 des 4 accusations sur ce point ont été établies.

Le président de la Ligue : l'affaire Manchester City, la plus importante de l'histoire

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a déclaré : « La décision principale établit les faits liés à ce qui s'est passé à Manchester City durant cette période, et explique comment le club a enfreint les règles de la Ligue de manière systématique pendant près d'une décennie entière. »

Il a ajouté : « Cette décision confirme la justesse du choix de la Premier League de poursuivre l'affaire contre Manchester City. Bien que la procédure ait été jusqu'à présent longue et difficile, la Ligue est restée déterminée à établir les faits de manière indépendante. »

Il a poursuivi : « L'une des responsabilités essentielles de la Premier League est de garantir l'application des règles adoptées par les clubs eux-mêmes, afin de protéger l'intégrité de la compétition. Il est indispensable que la compétition demeure juste et concurrentielle pour tous les clubs et tous les supporters, et nous prenons ce rôle avec le plus grand sérieux. »

Masters a décrit l'affaire et la décision comme « les plus importantes de l'histoire de la Premier League », mais il a insisté sur le fait que certains aspects de l'affaire devaient encore être tranchés, à commencer par la sanction qui sera infligée à Manchester City.

La sanction n'a pas été fixée : Manchester City dispose d'un droit d'appel

La Premier League a par ailleurs affirmé que l'établissement des infractions ne signifie pas que la sanction a été tranchée, la question des sanctions devant être examinée lors d'une audience distincte devant la commission indépendante.

L'audience de fixation de la sanction restera privée et confidentielle conformément aux règles de la Ligue, jusqu'à ce que la publication de ses conclusions soit autorisée.

Manchester City a également le droit de faire appel de la décision de la commission indépendante, la Ligue ayant fixé au vendredi 2 octobre la date limite pour exercer ce droit.

La Ligue a publié une version révisée de la décision principale de la commission, tout en affirmant qu'elle s'engageait à publier les annexes complémentaires de la décision dès que la procédure le permettra.

La Premier League espère mener à terme l'ensemble du processus, y compris tout appel et la publication des décisions concernées, dans les plus brefs délais.



