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Mauricio Pochettino est officiellement arrivé à Carrington alors qu’il se prépare à la tâche difficile de diriger Manchester United face à Liverpool, à Anfield. Mais avant même sa première apparition sur le banc, la Premier League a déjà accordé une rare faveur à l’Argentin.

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United obtient un report d’une demi-heure pour sa conférence de presse de vendredi

Manchester United a confirmé jeudi matin que Pochettino tiendrait sa première conférence de presse vendredi à 14 h. Les conférences de presse d’avant-match des clubs de Premier League commencent habituellement au plus tard à 13 h 30. Le club a donc obtenu un report de 30 minutes pour son nouvel entraîneur.

L’Argentin est arrivé à Manchester mercredi après avoir achevé sa mission avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Selon le journaliste du Manchester Evening News, Steven Railston, United s’est adressé directement aux responsables de la ligue et a invoqué la semaine « très chargée » de Pochettino pour obtenir l’autorisation de tenir cette conférence plus tard.

Le règlement de la ligue fixe des horaires stricts pour les conférences de presse

Le règlement de la Premier League laisse très peu de marge de manœuvre pour organiser les obligations médiatiques. Selon sa section K, les clubs qui jouent pendant le week-end ou le lundi doivent tenir leur conférence de presse du jeudi ou du vendredi à 13 h 30 au plus tard.

Les responsables n’accordent une dérogation à cette limite horaire que dans des circonstances exceptionnelles. Le règlement cite explicitement le retour tardif d’un match de compétition de clubs de l’UEFA disputé le jeudi soir comme motif valable. Les dirigeants de la ligue ont estimé que le passage rapide de Pochettino de ses fonctions en sélection à son nouveau poste justifiait la même rare dérogation.

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Pochettino prend place sur le terrain d’entraînement de Carrington

Si Pochettino a officiellement commencé à travailler mercredi, il n’a pas dirigé l’entraînement de ce jour-là. Plusieurs membres de son encadrement technique en qui il a confiance, dont son adjoint de longue date Jesus Perez, s’étaient déjà installés à Manchester en avance pour gérer les premiers jours de la transition.

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Le nouvel entraîneur de United prend pleinement les commandes de l’entraînement à Carrington jeudi et dirigera la dernière séance vendredi, avant le match de dimanche. Il a également accordé un premier entretien à l’équipe chargée des médias du club, dont la publication est prévue jeudi.

Un baptême du feu immédiat l’attend à Anfield

Pochettino dispose de peu de temps pour mettre en place ses méthodes avant ses débuts. Après seulement deux jours de travail sur le terrain avec ses joueurs, il prendra place dimanche sur le banc à Anfield pour une première épreuve difficile face à Liverpool.