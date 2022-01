La précision de Rangnick sur Cristiano Ronaldo et la concurrence

Cristiano Ronaldo a provoqué des remous à Manchester United cette semaine en exprimant publiquement sa frustration quant à la position actuelle du club en Premier League, mais les commentaires du Portugais ont le soutien total de l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick.

Rangnick s'explique sur Ronaldo

Le numéro 7 avait déclaré qu'aucune place inférieure à la troisième ne devrait être acceptable à Old Trafford, tout en continuant à déplorer que les jeunes joueurs d'aujourd'hui soient moins ouverts aux critiques constructives des membres plus expérimentés du groupe.

"Les joueurs plus âgés et plus jeunes doivent jouer en équipe et être unis sur le terrain", a déclaré Rangnick, encourageant Ronaldo à continuer à donner des conseils à ses coéquipiers.

"Nous avons tellement de joueurs de haut niveau et talentueux et cela me ramène à ce que Cristiano a dit. Nous devons travailler et nous développer ensemble en tant qu'équipe.

"S'il est nécessaire de parler de manière très directe aux garçons, cela aide beaucoup, même dans les vestiaires.

"Si Cristiano, ou n'importe quel autre joueur, s'adresse directement aux joueurs sur le terrain, ou dans le vestiaire, ils sont les bienvenus pour le faire.

"Nous avons maintenant assez de joueurs expérimentés et plus âgés qui peuvent non seulement être des modèles eux-mêmes à l'entraînement, sur le terrain et en match. Mais ils peuvent aussi le faire dans toutes ces conversations dans les vestiaires, ou quand ils sont ensemble à l'hôtel avant les matchs. C'est ce qui doit se passer. Dans une équipe, dans une équipe unie, cela se produit automatiquement.

"Je ne peux qu'inviter, défier et dire à tous les joueurs - y compris les plus âgés - de le faire régulièrement. Cela aide encore plus dans une équipe comme celle que nous avons actuellement."