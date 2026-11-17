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Le recrutement d’un ailier de premier plan reste une priorité pour Mikel Arteta, et Arsenal pourrait opérer un revirement spectaculaire concernant Vinicius Junior. Bien que le Brésilien se soit récemment engagé à poursuivre son avenir au Real Madrid, le club du nord de Londres n’a pas totalement renoncé à la possibilité de le recruter un jour.

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Arsenal n’exclut pas de revenir à la charge

Getty Images

Les dirigeants d’Arsenal ont été particulièrement actifs lors du dernier mercato estival pour renforcer leur attaque, avec l’attaquant vedette du Real Madrid comme cible prioritaire. Si le transfert ne s’est pas concrétisé à l’époque, laissant un manque sur les ailes, l’intérêt du club pour le joueur n’a pas faibli.

Le journaliste David Ornstein a laissé entendre dans le podcast The Athletic FC qu’un départ du Bernabeu cet hiver était exclu, mais que des discussions importantes pourraient avoir lieu si la situation actuelle en Espagne évoluait d’ici la fin de la saison.

Le sentiment grandit que la porte n’est pas totalement fermée à un éventuel transfert, à condition que les paramètres financiers et tactiques concordent. L’intérêt de longue date d’Arsenal laisse penser que le club est prêt à patienter, tout en suivant l’évolution du rôle du joueur sous les ordres de Jose Mourinho.

Son contrat constitue un obstacle à court terme

Le principal obstacle à une arrivée immédiate tient au fait que l’ailier a récemment signé un nouveau contrat dans la capitale espagnole. Cette prolongation a mis fin aux espoirs d’Arsenal de le recruter à la mi-saison, le Real Madrid n’ayant aucune intention d’autoriser le départ de sa star en pleine course aux trophées.

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Ornstein a indiqué lors d’une récente séance de questions-réponses que rien ne laisse actuellement présager un départ à court terme. Arsenal doit donc envisager l’été comme la seule période réaliste pour conclure un accord. « Je ne pense pas que cela se fera cet hiver, absolument pas, parce que Vinicius Jr vient de signer un nouveau contrat, ce qui a évidemment mis fin aux démarches d’Arsenal », a expliqué Ornstein à propos de la situation actuelle.

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Cette position reflète la réalité du marché : les joueurs de premier plan changent rarement de club en janvier, sauf en cas de tensions importantes entre le joueur et son club. Pour l’heure, Arsenal doit se concentrer sur sa course au titre avec les moyens dont il dispose, même si le Brésilien figure toujours dans ses projets à long terme.

Les enjeux financiers et tactiques pour 2027

En vue de l’été 2027, Arsenal devra mettre le coût considérable d’un tel transfert en balance avec ses besoins tactiques. N’ayant pas réussi à recruter récemment un ailier de haut niveau, le club a toujours besoin de renfort à ce poste et pourrait juger plus logique de revenir vers sa cible prioritaire.

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Toutefois, la situation peut évoluer rapidement en Premier League comme dans le football européen, et Arsenal doit tenir compte de ce qui s’est passé depuis le début de ses premières démarches. « À l’heure actuelle, je dirais que je n’ai aucune information indiquant qu’Arsenal va revenir à la charge pour Vinicius Jr. Mais comme le club cherche toujours à renforcer ce poste, certains pourraient remettre son nom sur la table », a ajouté Ornstein, soulignant le caractère hypothétique d’un tel dossier.