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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a expliqué pourquoi il a rappelé Niclas Fullkrug, meilleur buteur de Bundesliga, tout en écartant Nick Woltemade, prêté par la Juventus. Klopp a mis en avant l’efficacité de Fullkrug devant le but et assuré à Woltemade que sa carrière internationale restait sur la bonne voie.

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Klopp tranche sur l’attaque de l’Allemagne

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a expliqué ses choix après avoir réduit son groupe à 24 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Serbie et les Pays-Bas. L’attaquant du Werder Brême Niclas Fullkrug fait son retour en sélection, tandis que Nick Woltemade n’a pas été retenu.

Fullkrug doit son rappel à ses neuf buts en huit matches depuis son arrivée en prêt de West Ham United, qui le placent en tête du classement des buteurs de Bundesliga.

Le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach Wael Mohya a également été appelé pour la première fois en équipe première, mais le principal sujet de débat concernait la hiérarchie de Klopp en attaque.

La forme et l’expérience de Fullkrug ont facilité sa sélection

Au micro de DFB.TV, Klopp a révélé que les buts spectaculaires de Fullkrug et son leadership avaient fait de sa sélection une évidence. « Être en forme et marquer des buts, ce n’est jamais une mauvaise chose. Fulle a répondu présent pendant toute cette période et inscrit plusieurs buts, presque tous spectaculaires », a déclaré Klopp.

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« Le Werder Brême a une influence incroyable sur le jeu grâce à lui, pas seulement grâce à ses buts, mais aussi à sa façon de jouer. »

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« L’expérience qu’il apporte est d’une grande aide. De ce point de vue, sa sélection a été relativement facile. J’ai pris plaisir à prendre cette décision et à la lui annoncer », a ajouté le sélectionneur.

La porte reste grande ouverte pour Woltemade, prêté à la Juventus

Interrogé sur l’absence de Woltemade, Klopp a insisté sur le fait que l’attaquant, actuellement prêté à la Juventus par Newcastle United, restait dans ses plans à long terme malgré un manque d’efficacité devant le but ces derniers temps. « Bon sang, nous serions fous de fermer les portes. Ce sont tous de grands footballeurs. Nous prenons des décisions au plus haut niveau », a expliqué Klopp.

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« Nous avons bien sûr aussi parlé avec Nick. Et Nick, pour être honnête, traverse une plutôt bonne période à la Juve. Beaucoup de choses reviennent. Il n’a pas connu une période facile après son transfert à Newcastle. C’est un football différent. »

« Nick est sur la bonne voie et nous sommes aussi en discussion avec lui. Pour le moment, il lui manque un peu cette capacité à représenter une réelle menace devant le but. Mais sa contribution à la construction du jeu, à la continuité des actions et ainsi de suite est bien là. C’est pourquoi aucune porte n’est fermée », a souligné le sélectionneur.

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La menace devant le but a dicté les derniers choix

Klopp a souligné que l’efficacité pure devant le but avait été le critère décisif dans le choix de ses attaquants pour ce rassemblement. « Quand il faut prendre ce genre de décisions, la capacité à représenter une menace devant le but l’emporte parfois tout simplement sur tout le reste. C’est pourquoi nous avons choisi les joueurs qui figurent désormais dans le groupe », a conclu Klopp.

Le groupe se réunira lundi au siège d’adidas, à Herzogenaurach, avant de se rendre à Belgrade pour affronter la Serbie le vendredi 13 novembre.

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L’Allemagne rentrera ensuite pour accueillir les Pays-Bas, leaders du groupe, à l’Olympiastadion de Berlin le lundi 16 novembre, avec l’objectif d’améliorer son total actuel de quatre points dans le groupe.