La porte du retour est ouverte ! La Fédération portugaise dément la retraite de Cristiano

La Fédération portugaise de football a mis fin à la polémique entourant l'avenir de son capitaine historique Cristiano Ronaldo, démentant catégoriquement toutes les informations relayées au sujet de sa retraite internationale ou de sa suspension de 6 mois après son récent retrait du rassemblement.

Les dernières heures avaient été marquées par une situation confuse à la suite de la vive tension dans la relation entre Ronaldo, la Fédération portugaise et le sélectionneur Jorge Jesus, laquelle s'est soldée par le départ complet de la star portugaise du rassemblement et son refus de poursuivre, ce qui a ouvert la porte à des spéculations sur une retraite internationale imminente et une lourde sanction disciplinaire.

Ricardo Quaresma, porte-parole officiel de la Fédération portugaise de football, a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Maydan », que tout ce qui a été relayé au sujet de la retraite de Ronaldo est totalement faux.

Quaresma a affirmé : « Cristiano Ronaldo ne nous a pas informés d'une idée de retraite du football, et ce qui a été relayé à ce sujet est faux. Il peut rejoindre à tout moment de manière normale. »

Au sujet des informations évoquant une suspension de Ronaldo pendant 6 mois de toute participation avec le Portugal en raison de son retrait, le porte-parole officiel a totalement démenti cela, précisant : « Dans le cas où Jorge Jesus le convoque, il aura le droit de rejoindre la liste de la sélection de manière normale au cours de la prochaine période. »

Par cette déclaration, la Fédération portugaise met un terme aux rumeurs de sanction et laisse la balle dans le camp du sélectionneur Jesus et de la star Cristiano Ronaldo pour mettre fin à la crise et remettre de l'ordre avant les prochaines échéances.







