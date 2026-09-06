Anis Hadj Moussa a vu son transfert rêvé vers l’Ittihad Club tomber à l’eau dimanche. Les Saoudiens ne veulent pas répondre à l’exigence de Feyenoord de fournir une garantie bancaire, et avec un mercato qui ferme ce dimanche dans ce pays, il n’y a plus le temps de parvenir malgré tout à un accord complet. De nouveaux détails de fond ont désormais émergé.

L’Ittihad Club est, tout comme Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ahli, la propriété du Public Investment Fund (PIF), géré par l’État. Une garantie bancaire est une notion étrangère pour ces clubs, car tous les paiements sont couverts par le PIF. Les actifs de ce fonds s’élèvent entre 900 milliards et 1,15 billion d’euros.

Concernant l’indemnité de transfert, il n’y avait plus de discussions à mener. L’Ittihad Club offrait 37,5 millions d’euros plus 5 millions de bonus, ce qui aurait permis à Feyenoord de réaliser un transfert record absolu. Mais l’opération a capoté parce que Feyenoord voulait, quoi qu’il arrive, disposer d’une garantie bancaire. En théorie, un accord reste encore possible, mais il n’y a plus le temps de faire passer la visite médicale à Hadj Moussa.

Ces dernières années, l’Ittihad Club a conclu de nombreux deals à plusieurs millions avec des clubs étrangers. Le club a ainsi versé 21 millions d’euros à l’Ajax pour Steven Bergwijn, 60 millions d’euros à Aston Villa pour Moussa Diaby, 47 millions d’euros à Liverpool pour Fabinho et 33 millions d’euros à l’AS Monaco pour George Ilenikhena.

« À l’Ittihad Club, ils sont sonnés », écrit l’Algemeen Dagblad. « Pas seulement parce qu’ils voient l’attaquant leur échapper, mais aussi parce qu’il est rare qu’en Arabie saoudite, ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. Et cela pour une garantie bancaire. »

Le journal sait qu’une mauvaise expérience vécue par Feyenoord en 2025 a joué un rôle dans l’échec du transfert. « Il y a un peu plus d’un an, le club avait vendu le défenseur Dávid Hancko à Al-Nassr, mais ce club avait finalement annulé l’arrivée du Slovaque alors que le défenseur se trouvait déjà, en survêtement d’entraînement, dans le hall de l’hôtel des joueurs. »

« Feyenoord a ensuite vu l’Atlético de Madrid frapper pour Hancko pour bien moins d’argent. Un transfert n’est bouclé que lorsqu’il l’est vraiment. Avec ou sans garantie bancaire. »

De Telegraaf écrit : « Pour le joueur, c’est la plus grande déception de sa carrière, car il pouvait gagner plus de 50 millions d’euros sur cinq saisons. L’Ittihad Club passe désormais à autre chose et se retire du dossier Feyenoord. »

L’expert du mercato Ben Jacobs pointe la “politique interne” à De Kuip. « Cela joue un rôle à Feyenoord. Des sources pensent que les Vrienden van Feyenoord quitteraient le conseil de surveillance si Hadj Moussa était vendu. Les Vrienden van Feyenoord ont joué un rôle clé dans la nomination d’(directeur général, NDLR) Eenhoorn. »

« C’est un problème comparable à celui du transfert avorté de Givairo Read à l’AS Roma », conclut enfin le journaliste. Le directeur technique Dévy Rigaux avait indiqué plus tôt que le maintien de Read et le refus des dizaines de millions d’euros que l’AS Roma était prête à débourser pour le défenseur relevaient d’un choix sportif.

Il est possible que l’Ittihad Club se manifeste encore auprès du PSV pour Esmir Bajraktarevic ou auprès du Zenit Saint-Pétersbourg pour Luiz Henrique, les alternatives derrière Hadj Moussa. Le club est aussi proche du recrutement de Georginio Wijnaldum, même s’il n’y a aucune urgence dans ce dossier puisque le milieu de terrain est libre.



