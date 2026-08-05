Les indices reliant le Brésilien Vinicius Junior à un transfert vers Arsenal se multiplient, après que des rapports de presse espagnols ont révélé que l'ambiance dans le vestiaire du club londonien reflète une conviction croissante quant à la conclusion de l'opération lors du mercato en cours.

Selon le quotidien espagnol AS , les joueurs d'Arsenal considèrent désormais l'arrivée de Vinicius comme une possibilité sérieuse, au vu de la confiance affichée par la direction du club dans sa capacité à convaincre le joueur et à conclure l'un des plus gros transferts du football anglais.

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta est en première ligne des efforts déployés pour boucler l'opération, après avoir informé la star brésilienne du rôle qui l'attend au sein de l'équipe, dans le but de le convaincre qu'un transfert en Premier League représente l'étape idéale s'il décide de mettre un terme à son aventure avec le Real Madrid.

Les rapports indiquent que la direction d'Arsenal dispose des moyens financiers suffisants pour conclure l'opération, en plus d'une forte volonté de parvenir à un accord, alors que les négociations sur la prolongation du contrat de Vinicius avec le Real Madrid font toujours du surplace.

Le contrat du joueur avec le club madrilène expire dans moins de 11 mois, tandis que les divergences financières continuent d'empêcher la conclusion d'un nouvel accord, les rapports confirmant que le Real Madrid n'a pas l'intention de satisfaire toutes les exigences financières formulées par le joueur et ses représentants.

La direction du Real Madrid est consciente que l'intérêt d'Arsenal est sérieux et ne constitue pas une simple tentative de pression, mais elle attend la position définitive de Vinicius concernant la prolongation avant de prendre la décision d'ouvrir la porte aux négociations avec le club anglais.

Selon le rapport, les dirigeants du club madrilène informeront le joueur, lors de la réunion à venir, que le temps ne permet plus de prolonger les négociations, et que la seule option pour qu'il reste est de signer un nouveau contrat selon les conditions fixées par le club, conformément à la politique constante en vigueur au Real Madrid, fondée sur le principe : « personne n'est plus grand que le club ».

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De son côté, Arsenal connaît une situation financière lui permettant de rivaliser sur les plus gros transferts, après avoir surmonté les effets des années qui ont suivi le déménagement à l'Emirates Stadium, et est devenu l'un des clubs qui dépensent le plus sur le marché des transferts.

Le club londonien avait dépensé 293 millions d'euros lors du dernier mercato estival, après avoir investi 240 millions d'euros à l'été 2024, tandis que la valeur de ses recrutements atteint pour l'instant cet été environ 80 millions d'euros, à la suite des arrivées de Piero Hincapié, Christos Tzolis et du gardien Illan Meslier, alors que le budget du club fait état de revenus annuels d'environ 880 millions d'euros, contre 1,221 milliard d'euros pour le Real Madrid.

Malgré l'incertitude persistante quant à la décision finale, les derniers développements confirment que l'avenir de Vinicius se rapproche d'un point de bascule, dans un contexte d'intérêt anglais croissant et d'attente au sein du Real Madrid quant à la position du joueur sur une prolongation de son contrat ou une nouvelle expérience hors d'Espagne.