« La politique divise, le football rassemble » : Pellegrini défend Ez Abde après les insultes marocaines

Manuel Pellegrini, l'entraîneur du Real Betis, a pris fermement la défense de son joueur marocain Abdessamad Ezzalzouli, après l'attaque dont ce dernier a fait l'objet sur les réseaux sociaux en raison de sa participation à une initiative de soutien aux habitants de la ville de Ceuta, insistant sur la nécessité de séparer le football des différends politiques.

Villarreal et le Real Betis étaient entrés sur la pelouse du stade « La Cerámica » lundi, vêtus de maillots portant le slogan « Nous sommes tous de Ceuta », dans le cadre d'une initiative de solidarité avec les habitants de Ceuta.

L'apparition d'Ezzalzouli avec ce maillot a valu au joueur, né au Maroc et ayant grandi dans la ville espagnole d'Elche, un déferlement de critiques, d'insultes et de menaces de la part de supporters marocains sur les réseaux sociaux, ce qui l'a poussé à supprimer l'unique photo qu'il avait publiée sur son compte Instagram, dans une tentative de mettre fin à la vague d'attaques.

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Quelques heures plus tard, le joueur de la sélection marocaine a publié un communiqué dans lequel il a clarifié sa position sur l'incident, affirmant que l'initiative n'avait aucun caractère politique et ne comportait aucune offense envers le Maroc.

Ezzalzouli a déclaré : « Je veux d'abord clarifier une chose : à aucun moment le maillot relatif aux habitants de la ville de Ceuta n'a été utilisé dans un but politique ou pour offenser mon peuple, le peuple marocain. Ce maillot avait un caractère social visant à soutenir les habitants de la ville et sa population, quelle que soit leur nationalité, après qu'ils eurent traversé des circonstances difficiles. »

Il a ajouté : « Ce n'est pas des excuses adressées à qui que ce soit, et quiconque veut exploiter cette affaire pour remettre en question mon amour pour mon pays est libre de le faire. Je continuerai à vivre chaque jour la tête haute, et je continuerai à représenter mes racines avec fierté et sacrifice. »

« La politique divise et le football rassemble »

Lors de la conférence de presse tenue ce mercredi avant la rencontre face à Getafe, Pellegrini a donné son avis sur la crise, affirmant qu'il avait parlé avec Ezzalzouli, avant d'adresser un message plus large sur la relation entre le football et la politique.

L'entraîneur chilien a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « J'ai parlé avec Abdessamad, et je parle avec tous les joueurs. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'Abdessamad a apporté une réponse extrêmement importante. »

Il a ajouté : « Je vais donner mon avis non seulement à cause de cet incident, mais en raison de ce que représentent le football et la politique. Le football est un élément d'unité. Personne ne se soucie de l'idéologie politique de la personne qui se tient à ses côtés, car tout le monde soutient la même équipe. »

Pellegrini a poursuivi : « Le football ne doit jamais être une raison de division, il doit au contraire être un moyen d'unité. La politique divise et le football rassemble. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Nous devons essayer de faire la part de certains commentaires inappropriés. Un incident s'est produit qui peut être analysé sous différents angles ; que les politiciens l'analysent, et que les sportifs continuent d'unir tous les pays à travers leurs clubs. »

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