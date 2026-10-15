La police se rend en nombre à l’hôtel de l’adversaire israélien de l’AZ après un appel sur les réseaux sociaux

Des militants pro-palestiniens veulent que le club israélien Hapoel Be’er Sheva soit expulsé du Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, rapporte De Telegraaf. Jeudi, un appel a circulé sur les réseaux sociaux pour faire pression sur l’hôtel en raison du séjour du club de football israélien, qui affronte l’AZ à l’AFAS Stadion.

Les joueurs et leur entourage séjournent à IJmuiden pour préparer la rencontre à l’AFAS Stadion, à Alkmaar. Plusieurs organisations pro-palestiniennes, dont Gooi 4 Gaza et Week 4 Palestine, ont appelé sur Instagram à boycotter le club israélien.

Les organisations s’adressent directement à l’hôtel ainsi qu’au maire de Velsen, Frank Dales. Des numéros de téléphone et des adresses e-mail sont diffusés sur Instagram pour permettre aux internautes de prendre contact et d’exprimer leur mécontentement. « Appelez-les et exigez un boycott », dit le message.

Les militants emploient des termes virulents à l’égard de Hapoel Be’er Sheva. Les organisations concernées décrivent l’équipe israélienne comme une « équipe sioniste » et qualifient même les joueurs de « tueurs d’enfants ».

Jeudi matin, la présence policière autour du Leonardo Hotel était particulièrement importante. Selon De Telegraaf, six voitures de police se trouvaient à un moment donné sur le parking près de la Zuidpier, à IJmuiden aan Zee.

Des mesures de sécurité étaient également visibles à l’intérieur de l’hôtel, où deux policiers se trouvaient dans le hall. Un porte-parole du maire Frank Dales a indiqué à De Telegraaf que les agents n’étaient « pas là sur ses instructions ».

L’hôtel, de son côté, garde le silence sur la présence et la sécurité de la délégation israélienne. Un membre du personnel de la réception n’a rien voulu dire à De Telegraaf au sujet des clients qui séjournent dans l’établissement avant le match contre l’AZ.

Des mesures ont également été prises à Alkmaar en raison de la venue de Hapoel Be’er Sheva. La municipalité a interdit la présence de supporters de football israéliens à la suite des troubles survenus autour du match entre l’Ajax et le Maccabi Tel-Aviv en novembre 2024. Ces événements jouent ainsi de nouveau un rôle dans les mesures de sécurité entourant un match d’un club israélien aux Pays-Bas.







