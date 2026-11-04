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La police française enquête sur des soupçons de délit d’initié après une série de paris ayant correctement prédit l’ordre exact des cinq premiers du Ballon d’Or masculin du mois dernier. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi ont terminé dans l’ordre sur lequel avaient misé 12 comptes sur un marché de prédiction, tandis que France Football, organisateur du prix, assure que le lauréat est désigné par un vote indépendant.

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La police française enquête sur des paris placés sur Polymarket autour du Ballon d’Or

La police française enquête sur des soupçons de délit d’initié après que 12 comptes sur le marché de prédiction Polymarket ont prédit avec exactitude l’ordre des cinq premiers du classement masculin du Ballon d’Or le mois dernier. Kane a été sacré devant Mbappe, Yamal, Rodri et Messi, tandis qu’Alexia Putellas a remporté le prix féminin.

Selon les premières informations publiées par le média français Upside, confirmées par la suite par The Athletic, 250 000 € ont été misés par l’intermédiaire de ces comptes, générant près de 200 000 € de bénéfices. Une source au sein des forces de l’ordre françaises a ajouté que la manière dont les parieurs avaient géré leurs positions sur le marché suggérait également un possible délit d’initié.

Les organisateurs du Ballon d’Or alertés avant la confirmation du résultat

France Football, qui organise le Ballon d’Or, a été alerté des irrégularités dans les paris avant la confirmation du résultat. Après l’annonce, le magazine a ouvert sa propre enquête et contacté le SCCJ (Service central des courses et jeux), le service de la police française chargé des jeux d’argent.

Selon Upside, les comptes ont été créés entre le 1er et le 20 octobre. Sept d’entre eux n’ont parié sur aucun autre marché et six ont placé des mises dans les 15 minutes suivant leur création. Un compte, kraben006, a acheté des parts sur la victoire de Kane à 37 cents, les a revendues à 67 cents et a réinvesti dans les marchés portant sur les positions exactes, notamment sur la troisième place de Yamal.

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France Football affirme que l’intégrité du Ballon d’Or est une « priorité absolue »

France Football assure que le prix est attribué de manière indépendante. « L’intégrité du Ballon d’Or est une priorité absolue pour France Football, a déclaré un porte-parole du Ballon d’Or à The Athletic. Nous tenons à rappeler que le lauréat est désigné par un vote indépendant. »

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« Soyez assurés que nous prenons très au sérieux ces allégations de fuite des résultats et de paris potentiellement frauduleux. Des enquêtes sont en cours pour établir les faits et déterminer les éventuelles responsabilités. Nous sommes en train de déposer plainte auprès des autorités de police compétentes. Les enquêtes étant en cours, aucun autre détail ne peut être communiqué à ce stade. »

Quelle suite pour l’enquête sur les paris liés au Ballon d’Or ?

France Football va désormais déposer plainte auprès de la police, tandis que le SCCJ et Polymarket ont été sollicités pour réagir.

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Cette affaire s’ajoute à la surveillance croissante dont font l’objet les marchés de prédiction comme Polymarket et Kalshi, qui présentent un risque accru de délit d’initié en raison d’un manque de contrôle réglementaire. Plusieurs États américains ont engagé des poursuites contre eux, dans des affaires susceptibles d’être portées devant la Cour suprême.