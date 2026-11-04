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Harry KaneGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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La police française enquête : 12 personnes connaissaient le classement exact du Ballon d'Or !

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Le magazine « France Football » a ouvert à son tour une enquête

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La police française enquête sur des soupçons de délit d'initié, après une série de paris qui ont réussi à prédire le classement exact des cinq meilleurs joueurs, lors de la cérémonie du Ballon d'Or masculin.

Selon des sources au sein des forces de l'ordre françaises, qui se sont exprimées auprès du journal « The Athletic » sous couvert d'anonymat, les paris concernés ont été émis depuis 12 comptes sur le marché de prédiction « Polymarket ».

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Outre la prédiction du classement correct des cinq joueurs, à savoir Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri et Lionel Messi, l'une des sources a indiqué que le comportement des parieurs dans la gestion de leurs positions sur le marché renforce la probabilité d'un délit d'initié.

Le site français « Upside » a été le premier à révéler l'affaire, avant que le journal « The Athletic » ne la confirme, en faisant état d'un pari d'un montant de 250 000 euros (environ 281 000 dollars) via ces comptes, et de gains réalisés approchant les 200 000 euros (environ 225 000 dollars).

Selon des sources informées des faits, l'organisateur de la cérémonie du Ballon d'Or, le magazine « France Football », a été averti de l'existence d'irrégularités dans les paris avant la confirmation du résultat.

À la suite de l'annonce des lauréats, « France Football » a ouvert sa propre enquête, et a également pris contact avec le Service central des courses et jeux (SCCJ), l'organe relevant de la police française chargé des jeux d'argent.

« Fuites et paris frauduleux »

Un porte-parole du Ballon d'Or a déclaré au journal « The Athletic » : « L'intégrité du Ballon d'Or constitue une priorité absolue pour France Football. Nous tenons à réaffirmer que le lauréat est désigné par un vote indépendant, et que nous prenons au sérieux ces accusations liées à une fuite des résultats et à l'existence possible de paris frauduleux. Des enquêtes sont en cours pour établir les faits et toute responsabilité éventuelle. »

Il a ajouté : « Nous sommes en train de déposer une plainte auprès des autorités policières compétentes. En raison de la poursuite des enquêtes, nous ne pouvons pas partager davantage de détails à ce stade. »

Les marchés de prédiction, tels que « Polymarket » et « Kalshi », ont suscité la controverse en raison du manque de contrôle réglementaire qui leur est imposé, ce qui accroît les risques de délit d'initié.

Plusieurs États américains ont par ailleurs engagé des actions en justice contre la participation de ces plateformes aux paris sportifs, dans des affaires qui devraient aboutir devant la Cour suprême du pays.

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