La situation a failli dégénérer dans la nuit de mercredi à jeudi à Split. La police croate y a procédé à près de 60 interpellations et empêché un affrontement entre « des centaines » de supporters, rapporte le média croate index.hr.

La semaine dernière, l’Ajax avait déjà appelé ses supporters à la prudence à Split, les supporters de son adversaire, le Hajduk, ayant une réputation notoire.

Mercredi, les supporters venus d’Amsterdam sont arrivés dans cette ville côtière croate. Dès leur arrivée, 18 supporters de l’Ajax ont été interpellés à la terrasse d’un établissement, car ils auraient été en possession d’armes.

Les tensions ont donc atteint leur paroxysme dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les médias croates, des centaines de personnes étaient présentes en vue d’un affrontement entre les deux groupes.

Des images publiées par le compte Hooligans.cz montrent un très grand groupe de supporters du Hajduk se rassembler sur la Riva, la promenade de la ville.

D’autres images montrent ensuite quelques échauffourées de moindre ampleur, mais la police est rapidement intervenue. Au total, 57 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des Néerlandais et des Croates.

Le coup d’envoi du match entre le Hajduk Split et l’Ajax sera donné jeudi soir à 18 h 45. Il s’agit de la première rencontre de la phase de ligue de la Ligue Conférence pour les deux équipes.



