La police doit intervenir en masse lors d’un gigantesque affrontement entre supporters du Hajduk et de l’Ajax

La situation a failli dégénérer dans la nuit de mercredi à jeudi à Split. La police croate y a procédé à près de soixante arrestations et empêché une bagarre impliquant « des centaines » de supporters, rapporte le média croate index.hr.

La semaine dernière, l’Ajax avait déjà appelé ses supporters à la prudence à Split, les supporters de son adversaire, Hajduk, ayant une réputation tristement célèbre.

Les supporters venus d’Amsterdam sont arrivés mercredi dans cette ville côtière croate. Dès leur arrivée, dix-huit supporters de l’Ajax ont été interpellés à la terrasse d’un café, car ils auraient été en possession d’armes.

Les tensions ont donc atteint leur paroxysme dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les médias croates, des centaines de personnes s’étaient rassemblées en vue d’un affrontement entre les deux groupes.

Des images publiées par le compte Hooligans.cz montrent un très grand groupe de supporters de Hajduk se rassemblant sur la Riva, la promenade de la ville.

D’autres images montrent ensuite quelques échauffourées de faible ampleur, mais la police est rapidement intervenue. Au total, 57 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des Néerlandais et des Croates.

Le coup d’envoi du match entre Hajduk Split et l’Ajax sera donné jeudi soir à 18 h 45. Il s’agit du premier match de la phase de ligue de la Ligue Conférence pour les deux équipes.



