La police de Londres teste la technologie de « reconnaissance faciale » lors du derby entre Chelsea et Tottenham

Dans une première sécuritaire qui suscite une vive polémique dans les stades anglais, la capitale britannique s'apprête à transformer le derby londonien tant attendu entre Chelsea et Tottenham Hotspur en terrain d'essai pour une technologie sécuritaire controversée, où chaque visage aux abords du stade sera placé sous surveillance.

L'association des supporters de Chelsea (CST) a annoncé dans un communiqué officiel que la police de la capitale, la « Metropolitan », avait décidé de déployer la technologie de reconnaissance faciale en direct (LFR) lors du match de l'équipe à domicile face à son rival de toujours, Tottenham, samedi prochain.

La police a confirmé la véracité de cette décision à l'agence « Reuters », qualifiant la mesure de « norme appliquée lors des matches de football à haut risque », en référence à la longue histoire d'hostilité entre les supporters des deux clubs.

Deux camions et une liste de surveillance secrète

L'unité de soutien aux supporters de football rattachée à l'association des supporters, qui fait le lien entre le club et les autorités de sécurité, a révélé les détails du plan via ses comptes sur les réseaux sociaux.

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Elle a précisé que la police déploierait deux camions équipés de caméras intelligentes dans les quartiers d'Earls Court et de West Brompton, situés aux abords du stade de Stamford Bridge, pendant une période déterminée avant le coup d'envoi du match.

Ces caméras compareront instantanément les visages des passants avec une liste de surveillance comprenant trois catégories : des individus frappés d'interdictions de stade et liés aux deux clubs, des personnes recherchées pour avoir commis des crimes graves, ainsi que des personnes disparues et des individus recherchés en vertu de mandats d'arrêt émis par les tribunaux.

Une expérience lancée lors du derby du nord

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet sécuritaire financé par la Premier League elle-même. Le championnat avait annoncé en décembre 2025 qu'une partie de ses investissements soutiendrait des programmes pilotes utilisant une technologie fondée sur des informations de renseignement à Londres afin d'identifier les auteurs de crimes graves à l'intérieur des stades.

De son côté, le quotidien britannique « The Athletic » a révélé en août dernier que la police de la capitale avait reçu une somme considérable de 3,42 millions de livres sterling (4,58 millions de dollars) de la part de la Premier League pour financer l'expérimentation de cette technologie lors des matches à Londres.

Selon le journal, le match entre Chelsea et Tottenham n'est pas le premier, la technologie ayant déjà été utilisée lors de six matches précédents, à commencer par le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham en septembre 2023, et s'étant poursuivie lors de la même affiche durant la saison 2025-2026.

Cela ne s'est pas limité à Londres, puisque la British Broadcasting Corporation (BBC) a rapporté que la police du Merseyside avait commencé à appliquer la même technologie en décembre 2025, et l'avait déjà utilisée lors du match entre Manchester United et Everton en février 2026, ce qui laisse penser que ce qui se produira samedi pourrait devenir la nouvelle norme d'accès aux stades en Angleterre.







