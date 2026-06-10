À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, un enquête approfondie révèle des relations troubles au sommet du football mondial. Elle affirme que l’influence de la Fédération internationale de football ne se limite pas aux buts et aux stades, mais s’évalue aussi à l’aune d’un loyer mensuel versé à une société de la famille Trump. Cette situation, l’une des plus sensibles en coulisses du football mondial, met en scène un président de la FIFA censé incarner l’impartialité et un président américain pour qui les louanges constituent une monnaie politique.

Selon le quotidien américain The New York Times, la FIFA a loué l’an dernier un bureau dans la Trump Tower à New York, resté pratiquement vide, le loyer étant versé directement à l’entreprise de la famille Trump.

Selon des sources internes à la FIFA citées par le quotidien, les lieux sont restés largement inutilisés, mais le paiement n’a pas été motivé par une nécessité administrative : il s’agirait d’une décision personnelle du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Selon le quotidien, Infantino a fait de sa proximité avec Trump une priorité, multipliant les marques d’admiration et les récompenses, lui remettant une médaille et se rendant à plusieurs reprises dans son complexe privé, au Trump National Doral Golf Club, et a même assisté à la première du documentaire sur Melania Trump, tout en le soutenant publiquement lorsque sa cote de popularité a chuté dans les sondages.

Des proches du président de la FIFA assurent que cette stratégie est méticuleusement calculée : Trump, en tant que chef d’État, pourrait créer des difficultés sur les visas ou l’application des lois migratoires aux abords des stades, et Infantino préfère donc flatter un président sensible aux marques d’admiration et aux cadeaux.

D’anciens responsables de Washington ont confié au journal que, s’il n’a pas su charmer l’administration Biden, Infantino a en revanche trouvé une oreille attentive auprès de Trump, qui le qualifie publiquement de « roi du football ». Ironie du sort, il y a dix ans, les dirigeants du football redoutaient de mettre les pieds aux États-Unis par crainte d’arrestation ; aujourd’hui, Infantino est un habitué du Bureau ovale.

Plus préoccupant, toujours selon le New York Times, la méthode Trump s’immisce au sein de la FIFA : l’instance mondiale du football négocie des partenariats hôteliers pour céder son nom en licence commerciale, exactement comme l’a fait la famille Trump pendant des décennies. parallèlement, Infantino s’intéresse au lancement d’une cryptomonnaie spécifique à la FIFA, calquée sur les projets numériques de Trump.