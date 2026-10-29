La police des Mossos d'Esquadra, la police de la région de Catalogne, a réussi à identifier la personne responsable de l'agression visant la star du Real Madrid Eduardo Camavinga lors du dernier Clásico au stade du Camp Nou.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », l'enquête a révélé que le supporter mis en cause a lancé un objet étranger et tenté de s'en prendre à Camavinga et à plusieurs joueurs du Real Madrid alors qu'ils célébraient le deuxième but de leur équipe dimanche dernier, lors d'une scène qui a suscité un large mécontentement et provoqué un arrêt momentané du jeu.

Une démarche officielle et des sanctions financières

Selon ce qu'ont confirmé des sources sécuritaires au journal, la police de Catalogne a déposé une plainte officielle contre le mis en cause en vertu de la loi espagnole sur le sport, la direction du FC Barcelone ayant été officiellement informée des faits.

Le supporter impliqué s'expose à une lourde sanction administrative, à savoir une amende pouvant atteindre 60 000 euros, en plus d'une interdiction d'accès à l'ensemble des stades sportifs en Espagne pour une durée comprise entre six mois et deux ans.

La loi sur le sport prévoit que, lorsque l'infraction est qualifiée de « grave », l'amende est comprise entre 3 000 et 60 000 euros, tandis que si elle est qualifiée de « très grave », l'amende grimpe entre 60 001 et 650 000 euros, assortie d'une interdiction pouvant aller jusqu'à cinq ans. Étant donné qu'aucune blessure n'a été constatée parmi les joueurs, il est probable que l'incident soit classé parmi les infractions graves.

La « Liga » intervient et le Barça coopère

Sur le plan sportif, l'affaire ne s'est pas arrêtée à la police, puisque la Ligue espagnole de football, la « Liga », a signalé l'incident à la commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), laquelle a immédiatement décidé d'ouvrir une enquête officielle sur les faits, ce qui pourrait exposer le FC Barcelone lui-même à des sanctions disciplinaires.

En revanche, les services de sécurité du FC Barcelone ont fait preuve d'une coopération pleine et efficace avec la police, ce qui a contribué de manière décisive à l'identification du mis en cause, qui s'est avéré être membre de l'un des groupes de supporters présents dans le célèbre virage « Grada 1957 ».

Le club catalan a confirmé qu'il transmettrait le dossier du supporter à sa commission de discipline interne afin de prendre les mesures disciplinaires nécessaires à son encontre, lesquelles pourraient aller jusqu'au retrait de son statut de membre et son interdiction définitive d'accès au stade du Camp Nou, un message clair indiquant que le club ne fera preuve d'aucune complaisance envers tout comportement portant atteinte à son image.