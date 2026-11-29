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La crise à Manchester United a franchi un nouveau cap dimanche : la police a dû intervenir au centre d’entraînement du club, à Carrington. Après une humiliante défaite à domicile, un groupe de supporters mécontents est venu exprimer sa frustration devant les grilles du site.

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Des supporters manifestent devant les grilles de Carrington

Les résultats catastrophiques de Manchester United ont fini par provoquer une confrontation aux portes du centre d’entraînement du club. Dimanche après-midi, le personnel de sécurité de Carrington a dû demander du renfort lorsqu’un groupe de supporters s’est rassemblé pour protester contre la direction prise par le club.

Cette manifestation a suivi un week-end particulièrement pénible pour les supporters d’Old Trafford. Sous la direction actuelle du club, l’équipe peine toujours à trouver son identité et à obtenir des résultats. La police du Grand Manchester a confirmé s’être rendue sur place pour aider le personnel de sécurité après avoir été informée d’une petite manifestation au centre d’entraînement, situé dans une zone rurale au sud-ouest du centre-ville.

Bien que l’équipe première n’ait pas été présente sur le site au moment des faits, l’atmosphère est restée tendue tandis que le groupe faisait entendre son mécontentement. Selon des informations rapportées, au moins cinq véhicules de police ont été aperçus devant les grilles du centre d’entraînement, où les autorités veillaient au maintien de l’ordre.

La police surveille la situation après la débâcle contre Brentford

La colère de ce week-end a été déclenchée par une prestation catastrophique sur le terrain. Manchester United s’est incliné 4-0 contre Brentford pour le premier match à domicile de Mauricio Pochettino à sa tête. Ce résultat laisse l’équipe à la 19e place du classement de Premier League.

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Une défaite aussi lourde à Old Trafford a balayé l’optimisme des débuts autour de la nouvelle direction et renforcé les interrogations sur l’engagement de l’effectif. Après ce match, un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré que la manifestation s’était « déroulée pacifiquement et que les participants s’étaient dispersés sans incident ni arrestation », selon BBC News.

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Les autorités entendent rester vigilantes quant à la sécurité du site dans les prochains jours. Le porte-parole de la police du Grand Manchester a ajouté : « Les agents de notre district de Trafford resteront en contact étroit avec le personnel de sécurité du secteur au cours des prochaines 24 heures afin de protéger à la fois le site et le droit de chacun à manifester pacifiquement. »

La pression monte avant le déplacement à Newcastle

La manifestation est restée à l’extérieur des grilles et personne n’a réussi à pénétrer dans le complexe, mais le message adressé aux dirigeants était sans équivoque. Un témoin a indiqué que le petit groupe de manifestants, dont certains portaient un masque, était arrivé vers 13 h 15, alors que des matches des équipes de jeunes se disputaient encore sur les terrains.

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La manifestation a été brève : le groupe s’est dispersé avant 14 h 30. Mais la défaite contre Brentford continue de peser lourdement sur Carrington. Pochettino doit désormais relever l’immense défi de remonter le moral de ses joueurs avant leur prochain rendez-vous en Premier League, un déplacement difficile sur le terrain de Newcastle United dès mercredi.

Le match à venir à St James’ Park revêt encore plus d’importance : Manchester United doit impérativement sortir des trois dernières places. Les supporters expriment depuis quelque temps déjà leur opposition à la direction du club, mais porter cette colère jusqu’aux grilles du centre d’entraînement marque un tournant.