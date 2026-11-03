Un rapport de presse a révélé ce mardi que Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), est accusé d'avoir exploité sa relation privilégiée avec le président américain Donald Trump dans le cadre d'une affaire illégale.

Selon le journal « The Sun », le président de la FIFA Gianni Infantino est accusé d'avoir utilisé ses relations avec le président Trump pour obtenir un permis de travail pour sa femme de ménage « clandestine » aux États-Unis.

Le titre de séjour de Yaharlyn del Socorro Fernández, née au Nicaragua, a été annulé dans le pays après que Trump a mis fin aux accords concernant quatre pays d'Amérique centrale en juin 2025.

Mais Fernández, qui travaillait pour Infantino à son domicile de Miami, est restée sur sa liste de salaires.

On rapporte que le président de la FIFA a ensuite fait appel à l'ancien président de la Fédération américaine de football Carlos Cordeiro pour lui faciliter le maintien en Floride, bien que sa demande ait mentionné une adresse erronée.

Le journal « New York Post » a indiqué que Fernández, âgée de 33 ans, vivait au domicile d'Infantino, situé dans le quartier des millionnaires de One Thousand Museum, où David Beckham a récemment vendu un penthouse pour 18 millions de livres sterling.

Mais sa demande de visa « C11 », accordée au début de l'année 2026 puis retirée par la suite, mentionnait une adresse différente.

La Fédération internationale de football (FIFA) a refusé de commenter, mais cette révélation intervient alors qu'Infantino et les responsables de Zurich n'ont répondu que partiellement aux demandes de l'Union des associations européennes de football (UEFA) concernant la divulgation complète de trois ensembles de documents.

Les responsables européens souhaitent consulter l'ensemble des documents relatifs au plan avorté de la société FIFA Forward Enterprises visant à vendre une participation dans la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé, à la décision d'attribuer à Trump le prix FIFA de la paix, ainsi qu'au rôle d'Infantino dans l'annulation de la suspension automatique liée au carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun pendant le Mondial.

Bien qu'un accès complet ait été promis le mois dernier, la FIFA a désormais informé les membres du conseil dirigeant, dont la présidente de la Fédération anglaise de football Debbie Hewitt, qu'ils devaient se rendre à Zurich pour consulter ce qui a été décrit comme des documents « clés », sans pouvoir prendre de photos ni divulguer la moindre information.

L'UEFA ne dispose que de deux semaines pour trouver un candidat capable d'affronter Infantino lors de l'élection présidentielle prévue en mars prochain au Maroc.

Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham, a annoncé son intention de se présenter contre Infantino au poste de président de la FIFA.

L'élection se tiendra lors du 77e congrès de la FIFA à Rabat, au Maroc.