L'Union européenne de football (UEFA) a publié des directives strictes à l'intention des arbitres chargés de la technologie VAR, les obligeant à ne pas classer les cas de simulation sous la rubrique « erreur d'identification du joueur », une mesure controversée qui avait été appliquée lors de la Coupe du monde 2026.

Le Conseil de l’International Football Association Board (IFAB) a modifié le protocole de la vidéo cet été, permettant aux arbitres VAR d’intervenir pour corriger un carton jaune ou rouge lorsque l’arbitre de terrain se trompe sur l’identité du joueur sanctionné.

La polémique a éclaté après deux applications lors du Mondial : d’abord, un carton jaune retiré au défenseur américain Tim Ream puis attribué à l’attaquant paraguayen Miguel Almirón, sanctionné pour simulation.

Le cas le plus controversé a toutefois été l’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo à la 72^e minute du quart de finale contre l’Argentine : l’Argentin Leandro Paredes avait d’abord reçu un carton jaune pour une intervention imprudente, mais les images ont montré qu’il avait lui-même provoqué le contact. Ayant déjà reçu un premier avertissement, il a écopé d’un deuxième carton jaune, puis d’un rouge, ce qui a changé le cours de la rencontre remportée par l’Argentine (3-1) après prolongation.

Si ces décisions ont été saluées par le public, soucieux de voir disparaître les simulations, la chaîne « BBC Sport » a contacté plusieurs responsables de championnats nationaux, qui ont confirmé que l’utilisation de la clause « erreur d’identification » pour sanctionner la simulation n’avait pas été évoquée au préalable et constituait pour eux une totale surprise.

Les fédérations nationales ont exprimé leur vive inquiétude : une telle interprétation risque de créer un « chaos total » en club, chaque carton jaune pouvant être remis en cause au motif d’une simulation. Ils dénoncent aussi un « deux poids, deux mesures » : le VAR ne reviendrait sur une simulation que si un carton jaune a été distribué, mais ne corrigerait pas une action aboutissant à un but sur coup franc suite à une chute évidente non sanctionnée, risquant ainsi d’alimenter de nouvelles polémiques arbitrales.

En conséquence, l’UEFA a prévenu ses arbitres, lors des tours préliminaires des compétitions européennes cette semaine, qu’ils doivent réserver la nouvelle règle aux erreurs d’identification manifestes (par exemple, sanctionner un joueur à la place de son coéquipier).

L’UEFA considère qu’une « erreur d’identification » est une décision binaire et catégorique, qui ne requiert pas de recourir à l’écran, tandis que transformer une faute signalée en carton pour simulation relève d’une interprétation « discrétionnaire et floue », comme l’ont illustré les cas Almirón et Embolo, où l’arbitre a dû visionner les images. Par conséquent, l’UEFA ne considère pas la simulation comme une erreur d’identification.

Toutefois, l’UEFA précise que le VAR reste habilité à sanctionner la simulation dans des situations spécifiques : attribution erronée d’un carton rouge direct, octroi d’un penalty injustifié ou distribution d’un deuxième carton jaune infondé entraînant l’expulsion.

Dans le même ordre d’idées, l’UEFA a catégoriquement refusé d’adopter une autre mesure mise en place lors de la Coupe du monde, qui prévoit l’expulsion des joueurs se couvrant la bouche avec la main lors d’altercations avec les arbitres ou les adversaires, mesure qui avait entraîné l’expulsion d’Almirón et de l’Équatorien Piero Hincapié lors de la Coupe du monde.