La chaîne de télévision du Real Madrid a répondu à Juanma Castaño, après ses excuses publiques pour avoir comparé, dans le journal ABC, la chaîne au journal « Egin », fermé en 1999 pour avoir fait partie du réseau financier et structurel du groupe terroriste ETA.

Castaño avait déclenché la polémique par cette comparaison, poussant le Real Madrid à publier un communiqué dans lequel il affirmait « que notre club considère que comparer l'organe médiatique officiel du Real Madrid à un journal dont l'histoire est liée au monde du groupe terroriste ETA constitue une pratique extrêmement grave qui dépasse toutes les limites ».

À la suite de cela, Juanma Castaño a présenté ses excuses pour cette comparaison dans son émission « El Partidazo » : « C'est une exagération. Cette comparaison n'était pas nécessaire, et je m'excuse d'avoir comparé la chaîne du Real Madrid au journal Egin. Je m'en excuse. »

Le journaliste de la chaîne « Cadena COPE » a poursuivi ses critiques à l'encontre de la chaîne de télévision du Real Madrid en déclarant : « Mon opinion sur la chaîne du Real Madrid est la même que celle exprimée dans le reste de l'article, comme elle l'était hier, et elle le restera jusqu'à ce qu'ils changent leur comportement. La chaîne de télévision du Real Madrid ment, manipule, pointe du doigt et harcèle les gens. »

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Après ces excuses, le présentateur Álvaro de la Lama a évoqué les propos de Juanma Castaño dans l'émission « Real Madrid Conecta ».

Il a déclaré : « Nous ne devrions jamais dépasser les limites de la comparaison entre la chaîne du Real Madrid et le journal Egin, compte tenu de ce qu'a souffert ce pays dans ce contexte. Je ne m'étendrai pas là-dessus, cela n'en vaut pas la peine. Juanma Castaño présente ses excuses dans son émission de radio. Ces excuses sont-elles acceptables ? Chacun est libre d'agir comme il l'entend. »

Il a affirmé : « Mon impression, et mon opinion personnelle, c'est qu'il tenait à poursuivre sur cette voie. Comment cela ? Il nous qualifie de menteurs. Il nous qualifie de manipulateurs... Menteurs et manipulateurs à propos de quoi ? Il y a des images qui prouvent ce que nous soutenions jour après jour, concernant le système d'arbitrage. »

Il a poursuivi : « Il n'y a rien de personnel dans cette affaire, je dis cela parce que dans le cas de Juanma Castaño, il semble que ce le soit. Et je le considère comme une affaire personnelle, car personne ne me comparera à un quelconque groupe terroriste ni à un quelconque média qui défend ou a défendu un groupe terroriste. Et maintenant je m'adresse à vous, Álvaro de la Lama : personne ne me comparera à cela. Vous vous excusez, mais ensuite... menteurs et manipulateurs. Il y a des images qui prouvent le contraire. »