La polémique s’intensifie : une star portugaise prend la défense de Neves et affirme que Ronaldo est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur

Cristiano Ronaldo demeure au cœur des débats au sein de la sélection portugaise, après un départ mitigé du « Brésil de l’Europe » dans la Coupe du monde 2026.

Après un match d’ouverture contre la République démocratique du Congo (1-1), sa prestation jugée décevante a été suivie de propos de son coéquipier João Neves en zone mixte, affirmant qu’il était un joueur parmi d’autres et ne devait pas bénéficier d’un traitement particulier.

Ces propos ont provoqué un véritable tollé au sein du camp portugais, poussant Ronaldo à publier, vendredi soir, une photo où il figure aux côtés de plusieurs coéquipiers, accompagnée de la légende : « Toujours unis ! », perçue comme une réponse indirecte à la polémique née des propos de Neves au sujet du rôle de la star d’Al-Nassr au sein de la sélection.

La surprise est venue lorsque Francisco Conceição, l’ailier de la Juventus et du Portugal, a endossé les propos de Neves avant la rencontre face à l’Ouzbékistan, mardi prochain lors de la 2^e journée de la phase de groupes.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le joueur de la Juventus a affirmé : « Pour moi, quand il s’agit de marquer des buts, personne n’atteint le niveau de Cristiano. Nous n’avons ni l’obligation ni le devoir de lui passer le ballon ; je le donne à celui qui est le mieux placé. Il est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur. »

Il a ajouté, d’après le journal Mundo Deportivo : « C’est un exemple à suivre, grâce à son palmarès impressionnant et à sa soif de victoire qu’il démontre chaque jour. Il s’entraîne avec une motivation extrême, comme si c’était son dernier jour. »

Il a conclu : « S’il a réalisé de telles prouesses et conserve un tel enthousiasme, le nôtre doit être encore plus grand. »

En conclusion, il a toutefois insisté : « C’est simplement un coéquipier supplémentaire venu pour aider ; nous avons besoin de tout le monde pour que l’équipe tourne à plein régime. »