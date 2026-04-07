La polémique ne s'apaise pas... Un journaliste italien suscite la controverse sur l'avenir de Renard

Un journaliste italien a suscité une polémique concernant l'avenir du Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, à l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Des articles de presse avaient évoqué la possibilité d'un limogeage de Renard à la tête de la sélection saoudienne avant la Coupe du monde, compte tenu de la baisse de niveau et des mauvais résultats des « Verts », ainsi que de l'offre qu'il aurait reçue pour diriger la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde.

Ces rumeurs s'étaient apaisées quelques jours après la fin de la dernière trêve internationale, durant laquelle les « Verts » avaient perdu leurs matchs amicaux contre l'Égypte (0-4) et la Serbie (1-2), avant que le journaliste italien Gianluigi Longari ne les ravive.

Longari a publié un tweet sur son compte officiel sur le site « X », dans lequel il a écrit : « L'avenir d'Hervé Renard à la tête du staff technique de la sélection saoudienne reste très incertain, et il y a de fortes chances qu'il parte. »

L'entraîneur français fait l'objet de vives critiques de la part des supporters, des médias et d'anciens joueurs de la sélection saoudienne, à tel point que les supporters du Al-Hilal l'ont sifflé lors de son apparition lors du dernier match contre Al-Taawoun dans le championnat Roshen.

Il convient de noter que de nombreux articles ont évoqué plusieurs entraîneurs susceptibles de succéder à Renard à la tête de la sélection saoudienne, notamment le Marocain Walid Regragui, l’Italien Simone Inzaghi, le Portugais Jorge Jesus et l’entraîneur saoudien Saad Al-Shehri.

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