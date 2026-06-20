La polémique fait rage : pourquoi Almirón a-t-il été expulsé pour s'être couvert la bouche… tandis que Messi a échappé à toute sanction ?

L’application de la nouvelle « règle Prestiani » lors de la Coupe du monde 2026 a provoqué une vive polémique. Le Paraguayen Miguel Almirón a été expulsé pour s’être couvert la bouche, tandis que l’Argentin Lionel Messi, auteur du même geste, a échappé à toute sanction. Cette disparité soulève des questions sur les critères d’interprétation de la règle et sur la frontière entre échanges amicaux et provocations.

Selon le site « GiveMeSport », Almirón, ancien joueur de Newcastle, est ainsi devenu le premier footballeur de l’histoire de la Coupe du monde à être expulsé pour s’être couvert la bouche, lors de la victoire 1-0 du Paraguay contre la Turquie. La technologie d’assistance vidéo (VAR) a montré qu’il avait masqué son visage durant un échange verbal provocateur avec un joueur turc.

Après consultation de l’écran du VAR, l’arbitre a immédiatement brandi le carton rouge au joueur paraguayen, marquant ainsi la première application concrète de la « règle Prestiani », introduite en mai dernier dans le cadre des amendements à la version 2026-2027 des règlements de la FIFA.

Selon le paragraphe 4 de l’article 12, tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé qui se couvre la bouche (avec la main, le bras ou son maillot) pour s’adresser de manière provocante, moqueuse ou injurieuse à un adversaire, ou qui adopte une attitude provocante, injurieuse ou moqueuse, doit être expulsé.

Cette disposition vise à empêcher les joueurs de dissimuler des propos injurieux ou racistes en se couvrant la bouche. Elle fait suite à la polémique née de l’incident entre le Portugais Gianluca Prestiani (Benfica) et le Brésilien Vinícius Júnior (Real Madrid), qui avait donné lieu à des accusations de racisme.

La polémique a enflé lorsque les réseaux sociaux ont diffusé une photo montrant Lionel Messi, le capitaine argentin, main devant la bouche, en train de parler durant le match d’ouverture contre l’Algérie (victoire des Bleus 3-0).

Malgré la netteté de l’image, ni l’arbitre ni la VAR n’ont sanctionné la star de 39 ans, ce qui a poussé de nombreux supporters et analystes à dénoncer un traitement de faveur.

Ce n’est pas la première fois que Messi échappe à la sanction dans ce tournoi : nombreux sont ceux qui estiment qu’il a eu de la chance de ne pas recevoir un carton rouge direct après son tacle violent sur le défenseur algérien Aïssa Mendy lors de la même rencontre.

L’ancien arbitre international italien Pierluigi Collina, aujourd’hui à la tête de la commission d’arbitrage de la FIFA, a toutefois clarifié la règle auprès de RMC : « Si la conversation est amicale, il n’y a aucun problème. En revanche, si elle est hostile, c’est totalement interdit. »

L’Italien a précisé qu’un joueur qui se couvre la bouche pour échanger calmement avec un coéquipier en se dirigeant vers les vestiaires, par exemple, ne sera pas sanctionné, insistant sur le fait que le contexte et l’intention demeurent les deux facteurs déterminants dans l’application de la règle.

Cette précision éclaire sans doute la raison pour laquelle Messi n’a pas été sanctionné : l’arbitre a probablement jugé que ses propos n’étaient ni provocateurs ni injurieux, contrairement à la situation d’Almirón, clairement impliqué dans une altercation verbale avec son adversaire.

Cette explication n’a toutefois pas suffi à dissiper les doutes : l’apparente inégalité dans l’application du règlement a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, où les internautes ont réclamé plus de transparence et de clarté sur les critères d’intervention.

L’amendement précise toutefois que cette règle est « applicable à la discrétion des compétitions » : chaque championnat ou tournoi doit donc l’intégrer à son propre règlement, ce qui peut expliquer certaines disparités d’application.

Pour les détracteurs, cette marge d’appréciation favorise les interprétations divergentes et conforte l’idée d’un traitement de faveur envers les grandes stars, tandis que des joueurs moins connus écopent de sanctions sévères pour des gestes identiques.