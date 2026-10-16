Sur le réseau social X, Tebas avait accusé la chaîne du club, Real Madrid TV, et ses protagonistes d’employer des méthodes issues du national-socialisme.





« La direction du Real Madrid dirige un orchestre de gardiens de l’information, et Real Madrid TV en est le principal représentant. Leur façon de procéder est toujours la même : ils sélectionnent les actions de jeu qui les intéressent, répètent les erreurs, alimentent la méfiance et fabriquent des figures ennemies. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande employés par Goebbels, le ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’une figure ennemie et subordination des faits au récit », a écrit Tebas en réaction à l’attitude du Real Madrid après l’annonce de la suspension de quatre matches infligée à Vinicius Junior.

Le Brésilien avait encore perdu son sang-froid le week-end dernier, lors de la victoire 1-0 contre Villarreal : avant son but refusé, il avait tiré un adversaire par les cheveux et avait logiquement été expulsé. Il s’en était ensuite pris à l’arbitre Isidro Diaz et Antonio Rüdiger avait dû l’éloigner. Il aurait également bousculé un employé de LaLiga en regagnant les vestiaires. Vinicius Jr. a écopé de deux matches de suspension pour son geste violent et de deux autres pour son comportement après le carton rouge.

Dès le lendemain, le Brésilien s’est une nouvelle fois présenté en victime. Sur Instagram, il a publié un montage de huit séquences tirées de différents matches dans lesquelles, selon lui, ses adversaires auraient dû être avertis ou expulsés. « Et celui qui voit jaune et rouge, c’est toujours Vinicius. Une honte », s’est-il emporté, sur un ton de défi.

Jose Mourinho soupçonne à nouveau un complot contre le Real Madrid et Vinicius Junior

L’entraîneur Jose Mourinho a lui aussi, une fois de plus, soupçonné un complot contre le Real, parce que la ligue avait annoncé la sanction de Vinicius juste avant le match de Ligue des champions sur le terrain de l’AS Roma. « Puis-je vous poser une question ? », a rétorqué Jose Mourinho à un journaliste en conférence de presse après la remontée réussie à l’Olimpico. « Est-il normal qu’un joueur apprenne deux heures avant le match qu’il est suspendu pour quatre rencontres ? Vous n’êtes pas obligé de me répondre. Est-ce normal ? N’auraient-ils pas pu l’annoncer seulement maintenant ou demain matin ? Fallait-il absolument qu’ils le fassent alors que nous étions en route pour le stade ? »

Mourinho s’est ensuite montré encore plus direct, avec des mots presque belliqueux : « On fait les choses sans honte. [...] Tu veux tuer un joueur deux heures avant un match. Cela ne me paraît pas normal. Mais à cet instant, cela me paraît bel et bien normal, parce qu’à cet instant, le pot aux roses est découvert. »

À la mi-septembre déjà, après la défaite 2-1 dans le derby contre l’Atlético, Mourinho avait apporté des images imprimées en conférence de presse et affirmé que l’Atlético aurait dû subir deux expulsions sur ces actions. Tebas avait ensuite répondu à un article évoquant un « complot » contre le Real qu’il fallait « vivre dans une autre galaxie » pour y croire : « Il est plus commode d’invoquer un complot que d’expliquer ce qui s’est réellement passé sur le terrain. »

Getty Images

Pourquoi le Real Madrid est-il constamment en conflit avec Tebas, le patron de LaLiga ?

Le club avait déjà réagi à ces propos dans un communiqué, qualifiant les déclarations de Tebas d’« inacceptables ». Après la comparaison établie par Tebas entre les médias du Real Madrid et Goebbels, le ton est encore nettement monté. Dans un communiqué officiel, le club réclame désormais la démission du président de la ligue.

« Le Real Madrid juge absolument intolérable et extrêmement grave qu’une personne occupant deux des postes à plus haute responsabilité du football espagnol établisse une comparaison avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club, sa direction et sa chaîne de télévision. Préciser qu’il ne fait pas référence à l’idéologie nazie ne change rien au caractère profondément offensant, moralement condamnable et institutionnellement déplacé de ses propos », indique le communiqué. « Le Real Madrid exige donc sa démission immédiate de ses fonctions de président de LaLiga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football. »

Tebas a réagi avec calme à ces attaques. « En 13 ans, j’ai perdu le compte des fois où les dirigeants du Real Madrid ont demandé ma démission », a-t-il écrit sur X. Sa fonction exige de l’« indépendance », et non de « garder le silence face aux attaques continuelles, excessives et offensantes de Real Madrid TV ».

Outre les nouvelles déclarations de Tebas, le Real a de nouveau évoqué l’affaire Negreira et reproché au patron de LaLiga son inaction dans ce dossier, raison pour laquelle le club madrilène s’était adressé à l’UEFA.

AI - Gemini

De quoi s’agit-il dans l’« affaire Negreira » entre le Real Madrid et le FC Barcelone ?

Pour rappel, au cœur de l’affaire Negreira figurent des versements pouvant atteindre sept millions d’euros, effectués pendant de nombreuses années par le FC Barcelone à des entreprises liées à Jose Maria Enriquez Negreira, ancien vice-président de la commission espagnole des arbitres. La justice espagnole cherche à déterminer si ces paiements visaient à exercer une influence sur le plan sportif. Barcelone nie toute faute.

Concernant l’arbitrage espagnol, le conflit avec LaLiga avait déjà complètement dégénéré l’année dernière. Dans une lettre incendiaire de quatre pages adressée à la Fédération espagnole de football début février, le Real avait dénoncé une « distorsion de la concurrence », des « manipulations », une « fraude » et un système corrompu « systématiquement de l’intérieur », qui devait être réformé de fond en comble.

À la suite de cette lettre, Tebas avait reproché au Real Madrid sa « mentalité de victime » : « Maintenant, ils ont complètement perdu la raison. Il s’agit de discréditer LaLiga. » LaLiga avait même porté plainte contre le club de la capitale espagnole.

Au regard de cette nouvelle escalade dans le conflit entre Tebas et le Real, et malgré une comparaison de très mauvais goût, Real Madrid TV s’est bel et bien exposée aux critiques ces dernières années. Certaines de ses lignes éditoriales sont vivement critiquées, et pas sans raison.

On se souvient, par exemple, du traitement honteux réservé à l’arbitre Ricardo De Burgos Bengoetxea avant la finale de la Coupe contre le Barça, en avril de l’année dernière. Le Real avait publié sur Real Madrid TV une vidéo consacrée à De Burgos Bengoetxea, revenant sur plusieurs décisions contestées que l’arbitre avait prises par le passé au détriment du club. La chaîne du club s’était également indignée du pourcentage de victoires du Real lors des matches arbitrés par De Burgos Bengoetxea, calculant qu’il était bien plus élevé pour le Barça. Les Madrilènes avaient en outre mis en doute son aptitude à arbitrer de grands matches.

De Burgos Bengoetxea avait fondu en larmes lors de la conférence de presse précédant la finale et raconté les brimades subies par son fils à l’école à cause de cette couverture médiatique.



