Diego Simeone est le seul entraîneur à avoir battu Hansi Flick à trois reprises dans sa carrière professionnelle, et si l'Atlético Madrid s'impose face au Barça, ce dimanche, il deviendra le premier technicien à venir à bout de l'Allemand à quatre reprises depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 1996 avec le Viktoria Bammental, en quatrième division allemande.

Ainsi, le technicien argentin est déjà devenu le plus gros caillou dans la chaussure de Flick durant sa carrière dans le football professionnel, avant même le coup d'envoi de l'affrontement tant attendu au stade Metropolitano, selon le journal espagnol « Marca » .

Au-delà de la possibilité pour Simeone d'aborder la trêve internationale de la semaine prochaine en tête du classement et de devenir l'entraîneur le plus titré en nombre de victoires de l'histoire de la Liga, après avoir égalé face à Levante le record de Luis Aragonés qui compte 344 victoires, bien qu'il ait disputé 192 matchs de moins, l'Argentin est en passe de confirmer son statut de plus grand obstacle rencontré par Flick.

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Les affrontements entre les deux entraîneurs sont presque devenus une habitude, puisqu'ils se sont rencontrés à douze reprises, dont deux lorsque Flick était l'entraîneur du Bayern Munich, et dix depuis qu'il a pris les rênes du Barça. Bien que la balance penche en faveur de l'Allemand, qui a obtenu sept victoires et deux nuls, il n'a trouvé aucun entraîneur qui l'ait autant gêné que Simeone.

Et plus précisément depuis l'arrivée de Flick au Barça, Simeone a réussi à lui porter des coups douloureux. Lors de leur toute première confrontation durant la saison 2024-2025, au stade de Montjuïc, l'Atlético a réalisé un retour spectaculaire et s'est imposé 2-1, pour être sacré champion d'hiver, Simeone signant également sa première victoire en Liga sur la pelouse du Barça.

Mais les deux défaites les plus douloureuses pour Flick sont survenues la saison dernière : la première sur un cinglant 4-0 en 45 minutes, qui a ouvert la voie à l'Atlético pour atteindre la finale de la Coupe du Roi, et la seconde sur un 2-0 lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, un résultat que le Barça n'a pas pu combler lors du match retour.

Retour vers un passé lointain

Pour trouver des entraîneurs ayant battu Flick à trois reprises avant Simeone, il faut remonter à ses débuts dans les divisions inférieures allemandes, avant qu'il ne se fasse un nom au Bayern Munich.

Il faut remonter vingt et un ans en arrière pour trouver un entraîneur ayant battu Flick à trois reprises : il s'agit de Ruben Dott, qui dirigeait les Stuttgarter Kickers durant la saison 2005-2006, et qui a signé ses trois victoires face à Hoffenheim, le club que Flick a fait monter en Regionalliga Süd, la troisième division allemande.

Hermann Gerland a lui aussi infligé trois défaites à Flick, lorsqu'il était l'entraîneur de l'équipe réserve du Bayern Munich, avant de devenir, une quinzaine d'années plus tard, son adjoint en sélection allemande et au sein du club bavarois.

Deux saisons auparavant, Hans-Jürgen Boysen avait battu Flick pour la troisième fois, durant son passage avec le Schweinfurt 05 et les Kickers Offenbach. Avant cela, Gerd Schweickert avait pris le dessus sur lui lors des saisons 2001-2002 et 2002-2003, après l'avoir battu avec le Wehen, le club dans les rangs duquel a joué Pellegrino Matarazzo, l'actuel entraîneur de la Real Sociedad, puis avec le SV 07 Elversberg lors de la saison 2003-2004, selon « Marca ».