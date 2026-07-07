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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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« La plus grande remontada de l'histoire de la Coupe du monde »… La presse internationale salue l'épopée de l'Argentine face à l'Égypte

Argentine vs Égypte
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É.-U.

La presse internationale salue la remontada de Messi et de l’Argentine

L'équipe d'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en remontant un retard de deux buts face à l'Égypte pour s'imposer 3-2 ce mardi à Atalanta.

Cette rencontre haletante a fait la une des journaux internationaux, qui ont largement commenté la performance de la star argentine Lionel Messi tout en soulignant la solide prestation des Pharaons, comme l’a notamment relevé le quotidien argentin Olé.

Le quotidien espagnol Marca a ainsi titré : « L’Argentine a une nouvelle fois sauvé le match après avoir comblé un retard de 0-2 en 14 minutes ».

Elle ajoute : « Messi, auteur d’un but et d’une passe décisive, a étouffé la révolte historique des Pharaons par une nouvelle prestation exceptionnelle, après l’annulation d’un but alors que l’Égypte menait 1-0. »

Le quotidien brésilien Globo Esporte a résumé l’événement en ces termes : « Un retour épique ! L’Argentine s’impose grâce à la force de son maillot et à l’empreinte de Messi ».

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De son côté, L’Équipe a simplement parlé de « Miracle argentin ».

De son côté, le quotidien espagnol Sport résume : « L’Argentine, c’est toujours Messi et dix autres joueurs ».

De son côté, la Gazzetta dello Sport italienne a titré : « L’Argentine revient en force en Coupe du monde ! Trois buts en 13 minutes éliminent l’Égypte et qualifient Messi pour les quarts de finale ».

Le quotidien portugais A Bola a pour sa part titré : « Larmes à Atlanta : l’Argentine élimine l’Égypte grâce à un retour épique ».

Le quotidien transalpin Corriere dello Sport a titré : « Messi orchestre un come-back époustouflant de l’Argentine : de 0-2 à 3-2 ; l’Égypte quitte la compétition ».

Le quotidien allemand Bild a pour sa part souligné « Un retour époustouflant de Messi. Une pression finale incroyable face à l’Égypte ».

Enfin, le média américain The Athletic conclut : « Lionel Messi guide l’Argentine dans le plus grand come-back de l’histoire de la Coupe du monde face à l’Égypte ».

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