Le 0-7 contre l’Angleterre samedi soir en Ligue des nations est une « catastrophe contre nature et inacceptable », a ainsi jugé le quotidien Jutarnji List. Et d’ajouter : « Non seulement nous n’appartenons pas à l’élite, mais nous sommes devenus Saint-Marin ! Les rêves de quarts de finale se sont envolés, le réveil est plus douloureux qu’après vingt bières. »

Ambiance de lendemain de fête également dans les autres médias du pays. « La Croatie désespérée subit la plus lourde défaite de son histoire », a écrit Index Sport. 24Sata parle d’une « honte gigantesque ! » Et telegram.hr a qualifié cela d’« effondrement sans précédent et profondément humiliant ».

Les réactions ont bien sûr été tout autres chez le vainqueur. « L’Angleterre au septième ciel. Des hommes contre des garçons. Ce fut un jeu d’enfant », a titré le Daily Mail. Le Sun a estimé : « L’équipe de Thomas Tuchel a fait sensation avec l’une des plus grandes performances à l’extérieur de l’histoire de la sélection anglaise. »

Les Anglais de Tuchel ont dominé à leur guise devant 6 000 enfants et adolescents à Rijeka. En raison de dérapages racistes des supporters croates l’an dernier, l’UEFA avait en fait ordonné un huis clos. Mais un règlement prévoit que les enfants jusqu’à 14 ans peuvent tout de même entrer gratuitement au stade, et les tribunes étaient donc très bien garnies.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2) et Morgan Rogers (1) ont offert au troisième de la Coupe du monde une victoire sensationnelle et totalement méritée, y compris dans son ampleur.

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Qu’a déclaré le sélectionneur croate Slaven Bilic ?

Le sélectionneur croate Slaven Bilic a parlé de « la plus grande défaite de tous les temps » et a demandé pardon à tous. « Je suis désolé. Nous sommes déçus. Je suis désolé pour les supporters, je suis désolé pour les enfants dans les tribunes. Je suis désolé pour tous les supporters croates. Je viens d’être avec les joueurs, nous avons parlé brièvement, et c’est le pire pour nous. Nous ne nous y attendions jamais », a déclaré l’ancien joueur de Bundesliga et de Premier League.

Avec trois points en trois matches, les Croates sont troisièmes du groupe 3 de la Ligue des nations, Ligue A. L’Espagne mène la poule avec le maximum de neuf points, devant l’Angleterre (6). La République tchèque (0) est dernière.