« La plus belle finale du monde »… Comment la presse espagnole a-t-elle accueilli le choc contre l'Argentine ?

La qualification de l’Espagne et de l’Argentine pour la finale de la Coupe du monde 2026 a enflammé la presse internationale, qui voit dans cette affiche entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud l’une des finales les plus attendues de l’histoire, tant les deux formations ont dû surmonter des obstacles de taille pour atteindre le dernier acte.

L’Argentine vise un quatrième titre mondial, tandis que l’Espagne rêve d’un deuxième sacre.

Après avoir successivement écarté la France puis l’Angleterre, la presse ibérique voit dans cette affiche le « scénario parfait » que les supporters espéraient, un duel au sommet où Lionel Messi et Lamine Yamal incarneront des enjeux sportifs et historiques d’exception.

Une finale de rêve et un affrontement historique

Le quotidien espagnol Marca parle déjà de « la plus belle finale du monde », convaincu que l’affrontement entre l’Espagne et l’Argentine mettra aux prises deux sélections au complet potentiel, capables de répondre aux exigences d’un tel rendez-vous.

De son côté, AS parle d’une « finale de rêve », promettant un choc entre deux des meilleures équipes mondiales, aux styles complémentaires et à l’ambition commune de soulever le trophée suprême.

En Catalogne, la presse adopte un ton plus émotionnel en raison de l’affrontement particulier entre l’ancienne star du FC Barcelone, Lionel Messi, et le jeune talent actuel, Lamine Yamal.

Le quotidien Sport a ainsi titré en lettres capitales : « Une finale contre Messi… Incroyable ! », rappelant la photo culte qui, il y a 19 ans, avait déjà réuni le joueur argentin et le prodige ibérique alors que ce dernier n’était encore qu’un bébé.

De son côté, Mundo Deportivo évoque une « confrontation titanesque », rappelant que Messi a de nouveau guidé l’Argentine vers la finale et qu’il tentera de défendre le titre conquis en 2022, cette fois contre l’Espagne.

« Les Immortels »

En France, L’Équipe a souligné la force de caractère de l’Albiceleste et sa capacité à surmonter les obstacles avec un titre concis, mais évocateur : « Les Immortels ».

Le quotidien souligne la capacité de l’Albiceleste à rester dans la course quelles que soient les circonstances, estimant que cette deuxième finale consécutive confirme la présence durable du champion du monde au plus haut niveau.

Lautaro, héros du moment

En Italie, l’attaquant argentin Lautaro Martínez a été largement célébré après avoir volé la vedette grâce à un but décisif qui a propulsé son équipe en finale.

La Gazzetta dello Sport a ainsi titré en une « Lautaro, le dieu », illustrant son propos par une photo de l’attaquant argentin célébrant son but dans un mélange d’émotion et de larmes, et rappelant que le joueur de l’Inter Milan est passé du statut de remplaçant à celui de héros national en offrant à son pays son billet pour la finale.

La chaîne Sky Sport Italia a également salué la performance de Martínez, soulignant que son coup de tête décisif avait suffi à envoyer l’Argentine en finale et à lui permettre de poursuivre son parcours pour défendre son titre de championne du monde.