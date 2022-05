La plaque de Thibaut Courtois arrachée par les supporters de l’Atlético de Madrid

La plaque de Thibaut Courtois devant le Wanda Metropolitano a été arrachée par les supporters de l’Atlético de Madrid après la finale de C1.

Thibaut Courtois est-il une légende de l’Atlético de Madrid ? La question se pose. Car en trois saisons passées en Espagne, de 2011 à 2014, le gardien belge a marqué l’histoire du club en remportant la Liga (2014), la Coupe d’Espagne (2013), la Ligue Europa (2012) et la Supercoupe d’Europe (2012), sans oublier une défaite en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, en 2014.

Sa victoire en C1, la goutte d’eau en trop

La question se pose, et s’est posée lorsque l’Atlético a mis en place son «avenue des légendes» pour l’inauguration de son nouveau stade, le Wanda Metropolitano, en 2017. Chaque joueur historique du club a eu droit à sa plaque personnalisée, fixée au sol, et Courtois faisait partie du lot. Mais ça, c’était avant la finale de Ligue des Champions remportée par… le Real Madrid face à Liverpool (1-0) samedi.

L'article continue ci-dessous

À lire : Messi vote Benzema pour le Ballon d’Or

Les supporters rojiblancos n’ont effectivement jamais digéré qu’après son retour à Chelsea entre 2014 et 2018, Courtois ait ensuite signé en faveur de l’ennemi juré. Son succès en C1, celui après lequel l’Atlético court depuis plus de dix ans, aura donc été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et la plaque du Belge devant le Wanda Metropolitano en a fait les frais…

Un joueur a-t-il le droit de marquer l’histoire de deux clubs ennemis jurés ?

Comme le montrent les images de l’émission El Chiringuito, certains supporters de l’Atlético ont tout simplement arraché la plaque de l’ancien de Chelsea ! Une case vide sur «l’avenue des légendes», cela pose (encore) une question : un joueur a-t-il le droit de marquer l’histoire de deux clubs ennemis jurés ? Courtois a un élément de réponse.