Partager Suivez GOAL sur Google

Un seul like a suffi à remettre en lumière la relation entre Vinicius Junior, star du Real Madrid, et son ancien entraîneur Xabi Alonso, aujourd'hui aux commandes de Chelsea.

Publicité

Comme le rapporte le quotidien Sport, Vinicius a réagi sur Instagram à une publication du compte 433 consacrée à la lourde défaite concédée par Chelsea face à Leeds (1-4) à Stamford Bridge.

Un geste qui n'est pas passé inaperçu, notamment au regard des différends passés entre le joueur du Real Madrid et son ancien entraîneur.

Ce revers tombe à un moment délicat pour Xabi Alonso. Chelsea occupe en effet la huitième place de Premier League avec 16 points après 11 journées, pour un bilan de 5 victoires, 1 nul et 5 défaites.

Chelsea s'est incliné lors de trois de ses quatre derniers matchs de Premier League, et la lourde défaite face à Leeds, qui a offert à ce dernier sa première victoire à Stamford Bridge depuis 1999, a encore accentué la pression sur Alonso, lequel a reconnu que son équipe traversait une période de fragilité.

Publicité Publicité

Le like de Vinicius peut prêter à plusieurs interprétations, mais difficile de ne pas repenser à la relation complexe qu'ont entretenue les deux hommes au Real Madrid la saison dernière.

Related Topics

Depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, le Brésilien avait perdu une partie du rôle prépondérant qu'il avait l'habitude de tenir, et ses remplacements étaient devenus une source récurrente de tensions.

Le Clásico a tout changé

Publicité

L'incident le plus marquant s'est produit le 26 octobre 2025, lors du Clásico face à Barcelone au stade Santiago-Bernabéu. Alors que le Real Madrid menait 2-1, Alonso a décidé de remplacer Vinicius par Rodrygo à la 72e minute.

L'ailier brésilien a réagi avec un agacement manifeste, s'écriant « Toujours moi ! » pour contester publiquement la décision, avant de filer directement au vestiaire, puis de revenir plus tard sur le banc. Une scène qui a largement éclipsé la victoire du Real Madrid.

Publicité

Quelques jours plus tard, Vinicius a présenté publiquement ses excuses aux supporters, à ses coéquipiers, au club et à Florentino Pérez, sans toutefois mentionner Xabi Alonso.

L'entraîneur avait alors assuré que l'affaire était close, même si leurs différends ont continué d'alimenter la polémique. L'aventure du technicien espagnol a pris fin en janvier 2026, après la défaite contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Publicité

Quelques mois plus tard, Vinicius s'est montré franc en revenant sur cette expérience : « Le courant n'est pas passé entre nous de la manière dont il le souhaitait. » Il a également salué la relation particulière qu'il a trouvée avec Álvaro Arbeloa, et n'a adressé aucun message d'adieu public à Alonso lors du départ de ce dernier du Real Madrid.

Et aujourd'hui, alors que Xabi Alonso tente de redresser la barre à Chelsea, un simple like a suffi à rouvrir une page du passé que l'on croyait tournée.