Mohamed Abou Trika, ancienne star du football égyptien, a partagé son analyse sur la Coupe du monde 2026, qui verra le nombre de sélections passer à 48, estimant que cette expansion pourrait affecter la qualité et le prestige de la compétition.

Interrogé sur le plateau de BeIN Sports, l’ancien meneur de jeu a rappelé qu’il n’avait jamais pris part à la phase finale en tant que joueur, mais qu’il avait néanmoins couvert quatre éditions d’affilée, du Brésil 2014 à Qatar 2022, en tant qu’analyste.

Il rappelle que l’objectif de sa génération était d’atteindre la Coupe du monde, un but manqué malgré deux passages par les barrages. Selon lui, le format élargi offre à la génération actuelle de meilleures chances de participer régulièrement à la compétition.

Il a rappelé que porter le maillot de l’équipe nationale en Coupe du monde constituait une expérience unique pour tout joueur.

Concernant le nouveau format à 48 équipes, il reconnaît que cette expansion facilitera les qualifications, mais craint une baisse de l’intensité sportive : « Autrefois, la Coupe du monde était plus difficile et plus palpitante. »

Il estime que l’édition 2026 risque de perdre une partie de son prestige par rapport au Mondial qatari, qu’il considère comme la meilleure, et anticipe déjà « la Coupe du monde la plus ratée de l’histoire », en raison de problèmes logistiques déjà visibles.

En conclusion, Abou Treika a vivement critiqué l’entraîneur sud-africain Hugo Broos, qui a récemment dénoncé l’organisation de la dernière Coupe d’Afrique des nations et pointé du doigt le Maroc, tout en restant silencieux sur les problèmes actuels du Mondial.

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