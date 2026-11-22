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Gary Neville, légende de Manchester United, s'en est violemment pris à la défense de l'équipe après les erreurs catastrophiques commises par Matthijs de Ligt et Leny Yoro dans les premières minutes du choc face à Liverpool, qui ont entraîné l'expulsion du défenseur français au bout de seulement 8 minutes. Les débuts de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino sur le banc de Manchester United ont ainsi viré au véritable cauchemar.

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Le calvaire de Manchester United a commencé très tôt, lorsque De Ligt n'a pas su gérer un long ballon envoyé par Ronald Araujo dans le dos de la défense. Le défenseur néerlandais a mal jugé la trajectoire du ballon et l'a laissé passer, offrant à Alexander Isak un boulevard vers le but mancunien.

Leny Yoro a bien tenté de rattraper le coup en se lançant à la poursuite de l'attaquant de Liverpool, mais il n'a pas réussi à l'arrêter de manière régulière : Isak l'a devancé et l'a contraint à commettre une faute alors qu'il filait seul vers le but. L'arbitre Sam Barrott a alors brandi le carton rouge au défenseur français, et Manchester United a dû terminer la rencontre à dix.

Consultant pour Sky Sports, Neville n'a pas hésité à adresser de vives critiques à la paire défensive. Il a fait porter à De Ligt une grande part de responsabilité, pointant son mauvais placement et sa gestion défaillante du long ballon à l'origine de l'échappée d'Isak.

Comme l'a rapporté le Daily Mail, Neville a déclaré : « Quand j'ai vu le nom de De Ligt dans la composition, je dois avouer que j'ai été extrêmement choqué, parce que je l'ai vu à Côme il y a quatre semaines et il était à des années-lumière du ballon. Et là, il ne s'agit que d'une simple passe par-dessus les défenseurs. »

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La légende de Manchester United a ajouté que le problème venait du placement du défenseur néerlandais. Selon lui, Yoro aurait pu être mieux positionné, mais le fait que De Ligt se soit éloigné de sa position a mis son coéquipier en difficulté et l'a obligé à couvrir une plus grande distance avant de tenter d'arrêter Isak.

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Neville a poursuivi ses critiques en estimant que Yoro avait réagi trop tardivement et n'avait pas géré la situation comme il le fallait. À ses yeux, le défenseur français a commis des erreurs à répétition, et ce qui s'est passé face à Liverpool a été extrêmement embarrassant pour la défense de Manchester United.

Neville a reconnu que certains pourraient penser qu'Isak a volontairement ralenti sa course pour pousser Yoro à la faute, mais il a rejeté cet argument, affirmant que l'action traduisait une nette faiblesse dans la lecture de la situation défensive et dans la gestion des longs ballons.

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Le calvaire de Manchester United s'est encore aggravé lorsque Liverpool a rapidement exploité sa supériorité numérique. Dominik Szoboszlai a ouvert le score sur le coup franc consécutif à la faute de Yoro, avant que Florian Wirtz ne double la mise à la 13e minute. Pochettino s'est ainsi retrouvé mené de deux buts dès le début de sa mission.

L'entraîneur argentin a été contraint de faire entrer Harry Maguire pour tenter de réorganiser sa ligne arrière après l'expulsion. Mais ce changement est intervenu alors que Liverpool avait déjà porté un coup sévère à Manchester United, ce qui a poussé Neville à affirmer que l'intervention était arrivée trop tard et ne suffisait pas à corriger les erreurs apparues dès le coup d'envoi.

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Neville est revenu sur le cas de De Ligt, estimant que sa longue absence pour blessure pouvait expliquer en partie son niveau. Il a toutefois souligné qu'aligner le Néerlandais dans un match aussi important que celui contre Liverpool avait mis en lumière ses faiblesses. Il a également critiqué le placement de Yoro, assurant que celui-ci aurait dû monter et couvrir son coéquipier plutôt que de se retrouver dans cette situation.

Selon Neville, la prestation de Manchester United a été mauvaise à tous les niveaux. Il a ajouté que l'ancien entraîneur Michael Carrick allait regarder ce qui s'est passé et mesurer l'ampleur des problèmes défensifs auxquels il était confronté lorsqu'il dirigeait l'équipe.

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Les critiques de Neville ne se sont pas arrêtées là, et elles se sont même durcies après avoir revu l'action. Il a qualifié la séquence de pire prestation défensive qu'il ait vue de la part d'une charnière centrale face à un long ballon, tout en exprimant une certaine compassion pour De Ligt en raison de sa longue absence des terrains.

Il a ajouté : « C'est choquant. Manchester United a beau compter de tels défenseurs dans son effectif, ils n'ont aucune chance de garder leur cage inviolée. » Pour lui, le problème tient à l'absence de compréhension fondamentale de la manière d'accomplir les tâches défensives et d'occuper correctement les positions.

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Neville a aussi critiqué le niveau d'organisation défensive au sein de l'équipe, estimant que les erreurs commises face à Liverpool révélaient l'absence des fondamentaux exigés des joueurs de la ligne arrière, comme s'ils n'avaient pas été suffisamment entraînés à gérer ce genre de situations.

De son côté, Roy Keane, ancien capitaine de Manchester United, s'est joint à la vague de critiques. Il s'est dit stupéfait du niveau défensif affiché par l'équipe, assurant que les bases de la défense restent les mêmes, que l'entraîneur aligne quatre ou cinq défenseurs.

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À la mi-temps, Keane a expliqué que le problème ne tenait pas au nombre de joueurs en défense, mais à la nécessité d'exécuter correctement les tâches de base. Il s'est dit surpris par le niveau de De Ligt, notamment par son incapacité à gérer le ballon comme il le fallait après sa longue absence.

L'ancien capitaine de United a ajouté qu'un défenseur doit toujours anticiper le pire scénario. Il a estimé qu'Isak avait bien géré la situation et que Yoro n'avait pas de réelle chance d'atteindre le ballon, mais que le comportement des joueurs de Manchester United traduisait une absence de sens du danger et une mauvaise appréciation défensive.

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Les débuts difficiles de Pochettino ne se sont donc pas limités à un retard de deux buts et à une expulsion précoce : ils se sont accompagnés d'une vague de critiques de la part des légendes du club, la première période ayant révélé de profonds problèmes défensifs. L'entraîneur argentin aura la lourde tâche d'y remédier pour tenter de rééquilibrer Manchester United.