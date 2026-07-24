Al-Ahli poursuit son travail en toute discrétion sur le marché des transferts estival, mais cette fois, l'objectif semble aller au-delà d'un simple ajout d'un nouveau joueur, puisque le club recherche l'élément qui donnera à l'équipe un équilibre complet avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Selon les informations, la direction d'Al-Ahli est entrée en négociations avancées avec le Français Manu Koné, milieu de terrain de l'AS Roma, dans le cadre d'une opération qui pourrait redessiner les contours de l'entrejeu et conférer à l'équipe une tout autre physionomie.

Le maillon manquant

Malgré un effectif riche en stars, Al-Ahli a manqué la saison dernière d'un milieu de terrain capable d'allier puissance défensive et qualité dans la construction du jeu, un rôle que Koné maîtrise parfaitement.

L'international français se distingue par sa capacité à récupérer le ballon, sa transition rapide de la défense à l'attaque, ainsi que par son leadership, apparu clairement avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, où il a été l'un des milieux de terrain les plus en vue.

Un trio qui pourrait être le meilleur de la Roshn League

Si Al-Ahli parvient à finaliser l'opération, l'entraîneur disposera de l'un des entrejeux les plus solides du championnat saoudien.

La présence de Manu Koné aux côtés de Valentin Atangana offrira à l'équipe une grande solidité à la récupération, tandis que l'Arménien Eduard Spertsyan sera libéré pour assurer son rôle offensif, en tant que principal meneur de jeu de l'équipe.

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Ce trio pourrait donner à Al-Ahli l'équilibre qui lui a manqué la saison dernière et faire de la maîtrise du milieu de terrain l'un de ses principaux atouts.

Une attaque à qui il ne manque que du soutien

La force d'Al-Ahli ne s'arrêtera pas au milieu de terrain, puisque l'équipe a également renforcé son secteur offensif avec la signature du Portugais Francisco Trincão, appelé à compenser le départ de Riyad Mahrez, pour former un trio offensif redoutable aux côtés du Brésilien Galeno et de l'Anglais Ivan Toney.

Avec la présence de Spertsyan derrière ce trio, Al-Ahli disposera d'options offensives variées, que ce soit dans les percées dans l'axe, le jeu sur les ailes ou l'exploitation des balles arrêtées.

Et si la direction d'Al-Ahli parvient à boucler le transfert de Manu Koné, elle n'aura pas seulement ajouté un nouveau joueur, mais aura complété l'un des maillons les plus importants de son projet sportif.

L'équipe disposera alors d'un milieu de terrain capable d'imposer le rythme du jeu et d'une ligne d'attaque pleine de solutions, ce qui pourrait faire d'Al-Ahli l'un des principaux candidats à la lutte pour tous les titres lors de la nouvelle saison, et offrir à l'entraîneur un effectif plus complet que jamais.