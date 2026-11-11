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Le dossier de la rivalité entre le Maroc et l'Espagne pour l'organisation de la finale du Mondial 2030 connaît ces jours-ci d'importants développements, dans l'attente de la décision de la Fédération internationale de football concernant le vainqueur de cet honneur.

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Selon le journal « AS », la Fédération internationale de football (FIFA) a poursuivi ce mercredi sa tournée dans les villes candidates à l'accueil de la Coupe du monde 2030, à Saragosse.

Les techniciens de la FIFA ont inspecté l'avancement des travaux au stade de La Romareda, un projet légèrement en retard sur le calendrier fixé, mais dont l'achèvement est attendu avant l'échéance fixée par la Fédération internationale (2029).

En réalité, le choix final des villes hôtes de la Coupe du monde sera confirmé au deuxième trimestre 2027.

Il convient de noter que les élections de la FIFA se tiendront le 18 mars 2027 au Maroc, et il n'est pas prévu d'annoncer la décision avant cette date.

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Après leur visite à Saragosse, la délégation se rendra à Madrid, où elle sera reçue par Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, qui sait que les préparatifs de la Coupe du monde ont atteint une phase décisive. C'est pourquoi il ne s'est pas rendu à Prague, où l'équipe d'Espagne affrontera la République tchèque, afin d'accueillir la délégation de la FIFA.

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En réalité, la prochaine étape se déroulera dans la capitale et sur ses deux stades : demain jeudi au stade Santiago-Bernabéu, et le lendemain au stade Metropolitano.

La finale 2030

Le stade Santiago-Bernabéu figure parmi les principaux candidats à l'accueil de la très attendue finale, au cœur d'une lutte avec le Maroc pour l'organisation de cette rencontre. L'Espagne dispose de deux options dans cette course : le Camp Nou, visité par les responsables il y a quelques jours et qui remplit lui aussi les conditions, tandis que le Maroc possède le stade Hassan II, toujours en construction près de Casablanca. Les responsables de la FIFA se rendront au Maroc avant la fin de ce mois, après avoir déjà visité les trois stades du Portugal, l'autre pays hôte.

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Ils se concentrent actuellement sur l'Espagne, et les organisateurs soulignent l'importance de cette visite dans le processus de planification de la Coupe du monde.

Le déplacement comprend la visite des stades inscrits dans le dossier de candidature présenté par l'Espagne, soit les neuf stades restants après le retrait de Malaga et de La Corogne.

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Cela ne signifie pas pour autant que Valence et Vigo sont écartées de la compétition pour l'accueil du Mondial, car ces deux villes, également candidates à l'organisation, seront visitées dans un avenir proche, peut-être avant la fin de l'année en cours.

Des développements majeurs dans un dossier épineux

La lutte entre le Maroc et l'Espagne pour décrocher l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030 s'est intensifiée après les récents mouvements des deux camps, ce qui laisse présager des développements majeurs dans ce dossier au cours de la période à venir.

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Le Maroc, l'Espagne et le Portugal organisent conjointement la Coupe du monde 2030, mais une vive lutte entoure l'accueil de la finale du tournoi.

Le stade Hassan II au Maroc est l'un des principaux candidats à l'accueil de la finale de la Coupe du monde 2030, avec une capacité prévue d'environ 115 000 spectateurs, ce qui en ferait le plus grand stade de football au monde lors de son inauguration attendue en 2029.

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De son côté, l'Espagne mise sur l'accueil de la finale, puisqu'elle possède de nombreux grands stades, au premier rang desquels le Santiago-Bernabéu et le Camp Nou.

La FIFA a déclaré en septembre dernier que le lieu de la finale de la Coupe du monde serait déterminé « en temps voulu », précisant qu'elle avait entamé au cours de ce mois de novembre la visite des villes candidates en Espagne, au Portugal et au Maroc afin d'évaluer leur adéquation à l'accueil des matchs.