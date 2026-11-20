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À peine le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations effectué, l'inquiétude a gagné la presse espagnole. Le prochain adversaire n'a rien d'ordinaire : c'est la France, une sélection devenue une véritable bête noire, un duel dont les comptes ne semblent jamais soldés.

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Le tirage au sort a réservé à l'Espagne, championne d'Europe et du monde, un choc brûlant face à la France, après que la Roja a laissé filer la première place de son groupe dans les derniers instants, à la suite de sa défaite surprise à domicile contre l'Angleterre (2-3) lors de la dernière journée.

Ce revers n'a pas seulement coûté trois points : il a mis fin à une impressionnante série de 43 matchs sans défaite et relégué l'Espagne à la deuxième place, la contraignant à affronter un autre premier de groupe, l'équipe de France dirigée par Zinédine Zidane.

Pour la quatrième fois en seulement trois ans, les deux sélections vont s'affronter en compétition officielle, dans une série de confrontations devenue un nouveau classique du football européen. Si l'Espagne a remporté les trois derniers duels, chacun d'eux a pris l'allure d'une véritable bataille.

En demi-finale de l'Euro 2024, l'Espagne s'était imposée 2-1, avant de récidiver lors d'un match fou en Ligue des nations en 2025, conclu sur le score de 5-4, puis de faire la différence grâce à une superbe performance collective en demi-finale de la Coupe du monde, en juillet dernier, avec une victoire 2-0.

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Mais de l'autre côté, ce nouveau duel est pris très au sérieux, et la presse espagnole sait que le passé ne garantit en rien l'avenir, d'autant que le match retour se disputera sur le sol français.

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Le quotidien madrilène AS a qualifié la France d'« adversaire le plus redoutable » de la compétition, avertissant que le match retour à domicile lui offrirait un avantage considérable.

Le journal a également mis en lumière les changements opérés par Zidane, notamment « l'intégration de joueurs comme Da Cunha au milieu et le retour d'Eduardo Camavinga, qui donnent un nouveau visage à l'entrejeu ».

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Le quotidien espagnol n'a pas non plus oublié la redoutable puissance offensive des Bleus, évoquant « Kylian Mbappé et ses statistiques de buteur », ainsi que « le caractère imprévisible de Michael Olise », capable de faire basculer n'importe quel match en un instant.

Le quotidien Marca est allé encore plus loin, estimant que cette deuxième place avait placé l'Espagne « sur le chemin le plus difficile de la Ligue des nations », avant de revenir sur la réaction de Zidane après le tirage.

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Le journal catalan Mundo Deportivo a qualifié le tirage de « très excitant », tandis que la radio Cadena SER y a vu « un duel dont les comptes ne sont pas encore soldés », en référence évidente aux récentes confrontations entre les deux sélections.

Le journal OKDiario a souligné « la puissance offensive totale et la solidité » affichées par l'équipe de France en phase de groupes face à la Belgique et à la Turquie, preuve que la prudence espagnole est justifiée.

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Malgré cette prudence, la Fédération espagnole de football compte aborder ce match avec une grande ambition, comme l'a confirmé Aitor Karanka, directeur du développement à la Fédération : « C'est un adversaire coriace, comme n'importe quel autre, et cela montre à quel point cette compétition est difficile. »

Il a insisté : « Ce sera une réédition de la demi-finale de la Coupe du monde disputée il y a quatre mois, que nous avions remportée en donnant une image très positive de nous-mêmes. »

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L'ancien défenseur a ajouté : « Notre objectif est désormais de maintenir le même niveau que celui affiché lors de la Coupe du monde, de renouer avec la victoire et de montrer l'humilité, l'ambition et la soif de victoire qui caractérisent cette équipe. »

Le match aller est programmé le 25 mars au stade de Mestalla, à Valence, et le retour se jouera trois jours plus tard au Stade de France, à Saint-Denis, pour une double confrontation qui s'annonce comme l'une des plus palpitantes de la saison européenne.