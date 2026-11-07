Le Real Madrid aborde un test difficile en se déplaçant chez Valence, ce samedi soir, au stade Mestalla, dans le cadre de la douzième journée du Championnat d'Espagne, lors d'une confrontation dont José Mourinho ne souhaite pas laisser filer les points, surtout dans l'attente du choc entre le Barça et l'Atlético Madrid lors de cette même journée.

Selon le journal espagnol « As », l'entraîneur portugais s'inquiète du peu de temps dont disposent ses joueurs pour récupérer, après la rencontre face à l'AEK Athènes en Ligue des champions, mais il compte s'appuyer sur la plus forte formation disponible, conscient de la difficulté de la tâche face à Valence.

Mourinho n'a pas caché ses craintes lors de la conférence de presse, affirmant que la confrontation face à Valence figure parmi les matches les plus difficiles du championnat, compte tenu de la grande expérience et de la philosophie claire de son entraîneur, ainsi que de l'ambiance bouillante des supporters qui attend le Real Madrid au stade Mestalla.

La rencontre revêt une importance supplémentaire pour le club madrilène, d'autant que le Barça et l'Atlético Madrid s'affronteront dimanche, ce qui offre au Real Madrid une occasion précieuse de profiter d'un faux pas de l'un de ses concurrents, voire des deux, à condition de s'imposer d'abord.

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Mourinho devrait de nouveau miser sur la formation qui a affiché un niveau élevé lors des derniers matches, et plus précisément depuis la victoire contre le Barça au Camp Nou, avec quelques ajustements imposés par les circonstances des rencontres passées.

L'entraîneur portugais avait laissé au repos plusieurs éléments titulaires lors de la rencontre face à l'AEK Athènes, notamment Konaté, Huijsen, Tchouaméni et Arda Güler, les deux derniers n'ayant d'ailleurs pas voyagé avec l'équipe en Grèce, en vue du choc face à Valence.

Konaté et Huijsen devraient retrouver l'axe de la défense à la place de Militão et Rüdiger, qui ont débuté le match européen, tandis que Tchouaméni compensera l'absence de Camavinga, et qu'Arda Güler retrouvera sa place dans le onze de départ.

Mourinho compte également replacer Federico Valverde au poste d'arrière droit, en alignant Diomande sur le flanc gauche, dans une tentative de renforcer l'efficacité offensive et d'exploiter ses capacités à percer la défense de Valence.

En pointe, il ne semble y avoir aucun doute quant à la participation de Kylian Mbappé, qui traverse une période de réalisme exceptionnelle, après avoir inscrit 8 buts lors des 6 derniers matches, devenant ainsi l'arme la plus redoutable sur laquelle le Real Madrid compte pour emporter la confrontation.

Selon le journal « As », le Real Madrid devrait aborder le match avec la composition suivante :

- Gardien de but : Courtois.

- Défense : Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella.

- Milieu : Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Diomande.

- Attaque : Mbappé.