La petite phrase de Romelu Lukaku à l'encontre du PSG : "Barcelone, c'est une autre équipe"

L'attaquant belge de Manchester United a glissé un tacle appuyé au PSG après la défaite des siens face au Barça.

Cette semaine, s'est incliné à Old Trafford face au , 0-1, en quarts de finale aller de la . Romelu Lukaku avait été aligné d'emblée, mais n'avait pas pu faire la différence dans ce choc.

"Avec tout le respect que j'ai pour Paris..."

Sondé par nos confrères de RMC Sports au terme de la rencontre, l'ancienne star d' était amer après ce résultat qui sera difficile d'annuler au match retour en Catalogne selon lui :

"Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu faire mieux. Il y avait l'espace pour jouer. En face, c'est Barcelone. On sait qu'ils ont de la qualité et qu'ils peuvent faire la différence à chaque moment. Ils l'ont fait aujourd'hui. On est un peu frustré mais là-bas, on a les qualités dans notre équipe pour faire la différence. On devra être concentré pendant tout le match", a tout d'abord considéré l'international belge.

Interrogé concernant une éventuelle "remontada" du même tonneau que celle effectuée au Parc des Princes face au PSG en 8es de finale retour, Romelu Lukaku s'est montré sceptique, avec, en prime, un tacle glissé envers l'équipe francilienne.

"Avec tout le respect pour le PSG, Barcelone c'est une autre équipe. A Paris, on avait eu beaucoup de chance. Contre Barcelone, ce sera beaucoup plus difficile", a expliqué le Belge au micro de la chaîne française.

Le quart de finale retour se disputera mardi prochain au Camp Nou. Romelu Lukaku et les siens devront, s'ils espèrent passer, faire beaucoup mieux qu'au match aller, où les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont cadré aucune de leurs dix tentatives. Il faut d'ailleurs remonter 14 ans en arrière pour revoir une telle performance.