La perle de Palmeiras s'approche de Madrid... Qui est ce jeune joueur qui a tapé dans l'œil de Pérez ?

Le nom d'Eduardo Conceição, jeune talent brésilien en pleine ascension au sein de l'équipe de Palmeiras, commence à attirer l'attention des grands clubs européens, notamment celle du Real Madrid, qui voit en lui un futur star en devenir, susceptible de suivre les traces de Vinícius Júnior et de Rodrygo Goes.

Le joueur, qui n’a pas encore 16 ans, suscite un vif intérêt au sein du club madrilène. Selon la presse espagnole, la direction de Florentino Pérez le suit de près, son profil correspondant parfaitement à la politique de recrutement menée par le club depuis des années, qui consiste à recruter de jeunes talents brésiliens prometteurs avant qu'ils ne percent sur la scène internationale.

Conselho est un ailier gauche de nature, qui se distingue par sa grande technique, sa vitesse et sa puissance physique. Mesurant 1,80 mètre, il est réputé pour ses dribbles et ses duels individuels.

Malgré son jeune âge, il a déjà prouvé sa supériorité sur ses pairs : il a joué avec l'équipe du Brésil des moins de 17 ans à l'âge de 15 ans et fait actuellement partie de l'équipe des moins de 20 ans, ce qui témoigne de son évolution rapide et de la confiance que les entraîneurs accordent à son potentiel.

Les observateurs estiment que le joueur possède les qualités idéales pour le style de jeu du Real Madrid, notamment dans les contre-attaques et l’exploitation des espaces, car il est à l’aise sur les deux ailes et fait preuve d’une grande souplesse tactique, ce qui en fait une option intéressante pour une équipe qui manque d’effectifs sur le flanc droit.

Malgré l’intérêt croissant du club espagnol, le transfert de Conceição en Europe ne sera pas possible avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans, conformément aux règlements de la Fédération internationale de football (FIFA), un parcours similaire à celui suivi par son compatriote Endrick avant de rejoindre le Real Madrid.

Jonny Calafat, responsable du recrutement au Real Madrid, est l’un des principaux partisans de l’idée de recruter le joueur, car il y voit le prolongement des succès du club dans la découverte de talents brésiliens qui sont ensuite devenus des stars mondiales.

De son côté, Consesao poursuit tranquillement son développement à Palmeiras, en restant concentré loin de l’agitation, alors que la concurrence s’intensifie entre les grands clubs européens qui cherchent à s’attacher ses services, dans une course qui s’annonce comme l’un des dossiers phares du marché des transferts dans les années à venir.