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La crise de Manchester United s'est aggravée samedi : le premier match à domicile de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe s'est soldé par une humiliante défaite 4-0 contre Brentford. Malgré l'atmosphère hostile à Old Trafford, Youri Tielemans a exhorté ses coéquipiers à rester unis derrière la vision tactique de leur nouvel entraîneur.

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Le cauchemar de Pochettino à Old Trafford

Les débuts de l'ère Pochettino à Old Trafford ont rapidement tourné au cauchemar, Manchester United subissant une deuxième défaite consécutive sur le score de 4-0 . Les difficultés défensives du club l'ont également empêché de garder sa cage inviolée lors de ses 12 premiers matches de championnat. Ce n'est que la deuxième fois de son histoire que Manchester United connaît une telle série, après celle de la saison 1930-1931 dans l'élite.

Revenant sur cette piètre prestation après le match, le milieu de terrain Tielemans n'a pas esquivé la réalité de la situation. Au micro de BBC MOTD, l'international belge a exprimé la douleur ressentie par le vestiaire : « C'est dur. Ce n'est pas agréable. On perd 4-0 à domicile, on ne marque pas, on encaisse des buts et, au bout du compte, on perd le match. C'est difficile à accepter. C'est dur parce qu'on se crée des occasions de marquer. Puis on ne marque pas, ils ont une occasion, puis une demi-occasion, et c'est un but. Et tout à coup, il y a 2-0. C'est difficile à accepter. »

Tielemans appelle à l'unité

La mi-temps a été sifflée sous les huées à Old Trafford, après que Callum Wilson a donné un avantage confortable à Brentford grâce à deux buts inscrits en l'espace de 13 minutes. L'attaquant a ouvert le score à la 19e minute en trouvant de l'espace entre deux défenseurs pour reprendre une passe de Dango Ouattara. Il a ensuite doublé la mise d'une frappe puissante, après que Mikkel Damsgaard a percé la défense de United et qu'Ouattara lui a ouvert davantage d'espace.

Les espoirs de remontée de Manchester United se sont envolés à la 82e minute lorsque Kristoffer Ajer a repris victorieusement un corner, mettant en évidence les difficultés persistantes des locaux sur coups de pied arrêtés. Kevin Schade a ensuite aggravé le score en fin de match d'un ballon piqué au-dessus de Senne Lammens, scellant une victoire nette et infligeant à l'équipe de Pochettino une deuxième défaite 4-0 consécutive.

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« La période est difficile en ce moment, a poursuivi Tielemans. Nous devons nous battre, rester unis et travailler à l'entraînement. Nous traversons une mauvaise passe. Bien sûr, c'est tout à fait normal : les supporters sont avec nous, ils ne se sentent pas bien et nous non plus, en tant que joueurs. Nous sommes frustrés, nous aussi. En ce moment, rien ne fonctionne pour nous. Nous devons continuer à nous battre. C'est ensemble qu'on y parvient. Nous n'avons pas été assez bons collectivement. C'est la vérité. Nous devons l'accepter, prendre nos responsabilités et aller de l'avant. »

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Tielemans garde confiance en Pochettino

Malgré ce début de mandat difficile, Tielemans est convaincu que Pochettino est l'homme de la situation pour mener la reconstruction . L'Argentin a pris les rênes de Manchester United après le départ de Michael Carrick, mais n'a toujours pas remporté de victoire en trois matches. Son équipe a d'abord perdu 4-0 contre Liverpool en Premier League, puis fait match nul 2-2 contre le Sporting CP en Ligue des champions, avant de s'incliner de nouveau 4-0 face à Brentford.

Interrogé sur le changement d'entraîneur, Tielemans a ajouté : « C'est comme ça. Il arrive en cours de saison, avec beaucoup de matches à jouer. Il essaie de mettre ses idées en place et de faire passer son message à l'équipe. Les résultats étant négatifs, on ne voit pas le travail accompli en coulisses. Espérons que les résultats suivront. Nous savons que la période n'est pas bonne. Nous n'avons pas gagné depuis le match à domicile contre la Roma en Ligue des champions, avant la trêve. Nous devons simplement retrouver le goût de la victoire dès le prochain match. »

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United menacé par la dernière place

Cette défaite laisse Manchester United à la 19e place avec seulement huit points. Sa seule victoire de la saison reste celle obtenue contre Ipswich en août. Le succès de Brentford propulse, quant à lui, le club à la cinquième place avec 20 points. Pire encore pour United, le club pourrait tomber à la toute dernière place du classement de Premier League dimanche si Crystal Palace bat Hull City.