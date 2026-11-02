L'Argentin Franco Mastantuono a mené son équipe de la Fiorentina vers une victoire palpitante aux dépens de Sassuolo sur le score de 4-2, après avoir inscrit un but décisif à la 79e minute, contribuant ainsi à mettre fin à une série de trois défaites consécutives pour son équipe, avant que Víctor Valdepeñas ne conclue le festival de buts en marquant son premier but sous le maillot de l'équipe dans le temps additionnel.

Selon le journal espagnol « As », le stade Mapei de la ville de Reggio Emilia a accueilli une confrontation entre Sassuolo et la Fiorentina, deux des équipes qui souffrent le plus sur le plan défensif en Serie A, dans un duel direct entre deux formations insatisfaites de leurs résultats et cherchant à retrouver leur équilibre et à revenir sur le droit chemin.

Les deux équipes ont entamé le match avec une prudence réciproque, chacune tentant de tâter le pouls de l'autre, ce qui a retardé la première occasion franche, à l'exception d'une tentative de Mastantuono, prêté par le Real Madrid, à la sixième minute.

Cette prudence a imposé un rythme lent à la rencontre, tandis que l'Argentin Mastantuono tentait, grâce à ses accélérations et à sa vitesse, d'insuffler de la vivacité au duel entre les deux équipes.

L'équipe visiteuse a verrouillé les espaces, alors que Sassuolo, malgré l'intensité de ses mouvements au milieu de terrain, ne trouvait pas d'ouvertures offensives claires, même s'il a commencé progressivement à avancer.

Mais Laurienté n'a pas hésité à saisir l'occasion qui s'est présentée à lui à la 25e minute, après qu'Esposito a lancé une contre-attaque d'une passe précise.

De Gea est sorti de ses cages pour tenter de protéger sa surface, mais il n'a pu empêcher le joueur français d'inscrire le but de l'ouverture du score pour Sassuolo.

Ndoye a tenté de répondre rapidement à la suite d'une attaque organisée menée par Mastantuono dans la surface de réparation, mais Pellegrino est parvenu à égaliser avant la fin de la première mi-temps.

À la 47e minute, l'attaquant a reçu une passe de Ndoye et a réussi à protéger le ballon devant Candé, avant de faire trembler les filets de Turati à courte distance, pour clôturer la première mi-temps sur un match nul 1-1.

Après avoir offert le but de l'égalisation à Pellegrino, Ndoye a tenté de s'appuyer sur ses qualités individuelles durant la seconde mi-temps, et il a réussi à donner l'avantage 2-1 à la Fiorentina à la 50e minute, d'une frappe puissante du pied droit depuis les abords de la surface de réparation.

En face, Aquilani a refusé de capituler et a décidé de renforcer la tendance offensive de Sassuolo en faisant également entrer Boe dès la 59e minute, tandis que Mastantuono continuait de pénétrer dans la surface de réparation adverse et inquiétait les locaux d'une frappe du pied gauche que la défense a déviée en corner.

Mais le changement tactique opéré par Sassuolo a prouvé son efficacité, après que l'équipe a retrouvé son activité offensive, et Matić a réussi à la 65e minute à offrir le but de l'égalisation à Laurienté, qui a tenu à saisir l'occasion et a inscrit son deuxième but personnel d'une frappe sous un angle fermé, portant le score à 2-2.

Après une longue attente, et avec la poursuite de ses mouvements dans les zones de Sassuolo, Mastantuono a réussi à faire pencher la balance en faveur de la Fiorentina de manière décisive à la 79e minute.

L'attaque a débuté par un mouvement de João Mário sur le flanc gauche, avant qu'il ne transmette le ballon à Pedro Gonçalves, qui l'a à son tour préparé pour la star argentine, laquelle a frappé du pied gauche dans les filets de Turati, inscrivant le troisième but de la Fiorentina.

La défense de Sassuolo a été contrainte de surveiller Mastantuono de près presque jusqu'au coup de sifflet final, et malgré ses tentatives de trouver l'espace adéquat pour renverser le score en sa faveur, elle a fini par capituler.

À la 94e minute, Valdepeñas a inscrit son premier but sous le maillot de la Fiorentina, pour sceller la rencontre sur le score de 4-2, après que Pedro Gonçalves a construit une nouvelle attaque, au cours de laquelle il a transmis le ballon à Ndour, qui a envoyé un centre au second poteau, où le joueur espagnol l'attendait pour le mettre au fond des filets.