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L’entraîneur du Sporting CP, Paulo Fonseca, a défendu la pelouse du stade Jose Alvalade après une plaisanterie de Rio Ferdinand visant le jardinier, à la suite du but de Bruno Fernandes sur un rebond improbable lors du nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions. Malgré ce coup du sort, Fonseca a salué le courage de son équipe et estime qu’elle aurait pu battre Manchester United.

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Fonseca défend la pelouse après la plaisanterie de Rio Ferdinand

L’entraîneur du Sporting CP, Paulo Fonseca, a écarté les critiques visant la pelouse du stade Jose Alvalade après que l’ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand a plaisanté sur les réseaux sociaux en disant que le jardinier allait se retrouver pris en clé de tête après le but insolite de Bruno Fernandes en seconde période, lors du nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions. Le penalty inscrit par Luis Suarez en première période avait été annulé par celui de Fernandes. Le Sporting s’est ensuite retrouvé mené lorsque la frappe lointaine du capitaine de Manchester United a heurté une irrégularité de la pelouse avant de tromper le gardien Kaique. Suarez a finalement arraché le nul en fin de match.

« Concernant la pelouse : c’est vrai que, lorsque nous sommes arrivés ici pour le premier match, il y avait un problème, mais aujourd’hui, elle était en bon état, a insisté Fonseca après le coup de sifflet final. Regardez : les joueurs eux-mêmes, quand ils marchent dessus, soulèvent parfois un peu d’herbe. C’est tout à fait normal ; la pelouse était en bon état aujourd’hui, elle n’était pas en mauvais état. »

« On a le sentiment qu’on aurait pu gagner »

Préféré à Rui Silva pour débuter dans les buts, Kaique n’a pas non plus été tenu pour responsable de cette frappe au rebond imprévisible. Fonseca a estimé qu’il avait « fait un bon match, à part cet incident malheureux avec le ballon sur la pelouse ». Au-delà du débat sur le terrain, l’entraîneur portugais a salué le caractère de ses joueurs, revenus après avoir encaissé deux buts en sept minutes, et a assuré que la victoire était à leur portée.

« Oui, je suis d’accord. La vérité, c’est que nous avons eu terriblement peu de chance sur la manière dont nous avons encaissé le deuxième but, mais on a le sentiment qu’on aurait pu gagner le match, a reconnu Fonseca. J’ai aimé le courage des joueurs, j’ai aimé leur réaction après avoir encaissé ce but. Beaucoup d’équipes se seraient peut-être effondrées après avoir encaissé deux buts en sept minutes à ce moment-là, mais l’équipe a de nouveau très bien réagi. »

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Les ajustements tactiques et le « goût amer » de Suarez

Sur le plan tactique, le Sporting a alterné entre une ligne défensive à cinq dans les zones basses et un pressing à quatre plus haut sur le terrain, en s’appuyant sur Luis Guilherme et Doumbia pour contourner Harry Maguire et le marquage individuel de Manchester United. Malgré les éloges de son entraîneur, Suarez, auteur d’un doublé, a reconnu que laisser échapper des points à domicile était difficile à accepter après avoir manqué un penalty en début de match, avant de marquer deux fois.

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« Nous repartons avec un goût amer, a déclaré Suarez à Sport TV. Nous avons fait un match sérieux, mais nous avons mal commencé la seconde période et nous avons été trop permissifs. Ils ont marqué deux buts. Nous devons travailler pendant les 90 minutes. »

Le Sporting se tourne vers le choc contre le FC Porto

Affirmant ne pas avoir eu connaissance des critiques des supporters concernant ses changements, Fonseca s’est immédiatement tourné vers le choc de dimanche sur le terrain du FC Porto, leader de la Primeira Liga.

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« Je vais maintenant penser au match contre le FC Porto. Je n’y ai pas encore réfléchi. C’est un match important, on ne peut pas le nier », a déclaré Fonseca. Suarez a ajouté : « C’est un autre match contre le leader du championnat. Ce sera un grand défi pour nous. »