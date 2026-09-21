Un rapport espagnol évoquait ce lundi la situation inhabituelle du Brésilien Vinicius Junior, au Real Madrid, cette saison.

Le site "Foot Mercato" affirme que les semaines passent et que le constat reste le même : Vinicius Junior déçoit.

Hier, dimanche, lors de la défaite dans le derby (1-2) face à l'Atlético de Madrid, le Brésilien a de nouveau montré son déclin, incapable de faire la différence, inefficace dans le match et peinant à réussir la conservation du ballon.

Vinicius a mérité la colère de son entraîneur, José Mourinho : après l'expulsion de Dean Huijsen, son équipe s'est retrouvée réduite à dix, et l'international brésilien a été remplacé à la 54e minute.

Et bien que l'entrée de son remplaçant, Yan Diomande, n'ait pas empêché une nouvelle défaite du Real Madrid en championnat, ce remplacement précoce n'est pas passé inaperçu en Espagne, surtout après les éloges qu'a reçus le nouveau venu.

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"Créer des occasions de but, c'est important, le travail collectif est très important, la persévérance quotidienne est importante, et il l'accomplit à la perfection... Mais il y a un autre Vinicius. Le Vinicius qui a eu sa chance face à Benfica l'an dernier, qui a marqué un but et nous a éliminés de la compétition. Il lui manque cette performance de haut niveau", avait ainsi mis en garde Mourinho, ces dernières semaines, au sujet de son joueur brésilien.

Pour le malheur de Vinicius, l'étincelle de son éclat ne s'est pas encore allumée cette saison, et sa situation pourrait changer radicalement prochainement.

En effet, selon les dernières informations du journal "Marca", la place de l'attaquant brésilien dans le onze de départ est désormais menacée.

Vinicius Junior en danger

Après une nouvelle prestation décevante, le journal espagnol rapporte que la patience de José Mourinho est à bout, et qu'il pourrait revoir ses choix pour les prochains matchs. Habitué à jouer un rôle central dans le onze de départ du Real Madrid, l'ailier gauche avait promis le retour de son flair devant le but.

Il avait reconnu après le match contre Elche : "Je ne peux pas gâcher toutes ces occasions", mais le problème est que la situation n'a pas changé, et le compteur de buts de l'ailier du Real Madrid reste toujours bloqué à un seul, malgré ses 652 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Ainsi, cette disette devant le but devrait pousser l'entraîneur portugais à modifier ses plans dans les semaines à venir.

Et cette situation pourrait faire office de signal d'alarme pour le Brésilien, connu pour son impact offensif et sa capacité à faire basculer les matchs.

Après avoir été gagné par le doute et avoir essuyé les sifflets répétés des supporters du Santiago Bernabéu, Vinicius Junior se retrouve dans une position délicate, et il devra prouver sa valeur sur le terrain pour convaincre son entraîneur de continuer à lui faire confiance.

Reste à voir si cette menace se concrétisera lors des prochains matchs, mais le message semble plus clair que jamais : une place de titulaire dans l'effectif ne lui est plus garantie.

Carlo Ancelotti l'a convoqué en sélection brésilienne pour disputer trois matchs amicaux durant la trêve internationale (deux rencontres face à l'Australie avant d'affronter l'Inde), et le joueur, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'en juin 2032, sera sans nul doute impatient, après cette période, de retrouver son éclat et de prouver son importance pour le club.

Le parcours pour retrouver son statut débutera le 10 octobre par un match de l'équipe à domicile contre Villarreal.