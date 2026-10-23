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Xabi Alonso a appelé ses joueurs de Chelsea à allier une passion intense au sang-froid, alors qu’il se prépare à disputer son premier derby londonien face à Tottenham. L’entraîneur espagnol a balayé les bilans historiques, insistant sur la nécessité pour son équipe de jouer avec intelligence et cœur à Stamford Bridge.

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Alonso se prépare à vivre son premier derby londonien sous haute tension

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, découvrira samedi soir l’intense rivalité entre Chelsea et Tottenham Hotspur. Chelsea aborde ce match en grande forme sur la scène nationale, avec sept buts inscrits lors de ses récentes victoires contre Bournemouth et Everton.

Bien que Chelsea n’ait subi qu’une seule défaite à domicile contre Tottenham en 41 matches toutes compétitions confondues, Alonso a insisté sur le fait que les statistiques passées n’avaient aucune valeur.

« La semaine dernière, vous m’avez interrogé sur une autre statistique que nous avons fait tomber. Cela ne veut rien dire, a déclaré Alonso. Nous devons prouver à nouveau que nous pouvons poursuivre cette série. »

L’entraîneur réclame de la passion et de la maîtrise émotionnelle

Évoquant l’ambiance électrique attendue à Stamford Bridge, Alonso a exhorté son groupe à puiser dans l’énergie du public sans perdre son sang-froid. « Chaque derby est particulier. On ressent l’énergie, on ressent l’enthousiasme dans les tribunes », a observé Alonso.

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« Nous devons aborder cela avec le bon état d’esprit. Nous devons aussi bien maîtriser nos émotions, car il y a beaucoup de passion dans les derbies. »

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« Jouer au football avec le cœur, voilà ce que nous voulons », a demandé l’entraîneur.

La bataille au milieu et la gestion de l’effectif, deux enjeux clés pour Alonso

Alonso a désigné la bataille au milieu de terrain comme un enjeu tactique majeur, tout en saluant la clarté des principes tactiques de Roberto De Zerbi à Tottenham. « Le milieu de terrain est un secteur clé du match, a noté Alonso. Nous devons livrer un match très complet, offensivement, défensivement et sur le plan mental. »

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À propos de la rotation de son effectif, Alonso a ajouté : « Chaque fois qu’on vous donne votre chance, vous devez montrer que vous êtes à la hauteur. »

« Ils s’entraînent bien… Je suis convaincu que ceux qui devront jouer seront prêts. »

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Une semaine de très grands rendez-vous attend Chelsea

Le derby londonien marque le début d’une semaine éprouvante pour l’équipe d’Alonso, avec notamment des rencontres de prestige contre Liverpool et Manchester United.

« Cela arrive en Premier League… Cette semaine, nous allons disputer trois très grands matches contre des clubs de premier plan », a conclu Alonso.

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Chelsea reçoit Tottenham à Stamford Bridge samedi à 17 h 30, heure d’été britannique.