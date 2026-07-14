L’incertitude règne encore sur la participation de Marcos Leonardo au tour préliminaire de la Ligue des conférences, comme le souligne José De La Verde d’Ajaxfinancials.com.

L’attaquant brésilien a été recruté dimanche auprès d’Al-Hilal pour un montant de 17,5 millions d’euros, susceptible d’atteindre 19 millions en cas de déclenchement de divers bonus.

Pour l’instant, le club ajacide n’a pas encore officiellement présenté l’attaquant brésilien, ce qui commence à créer une certaine urgence pour le club d’Amsterdam.

Le premier acte de ce double affrontement, face à Vojvodina ou Ferencvaros, est programmé le 23 juillet, à l’occasion du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences.

La date limite d’inscription pour ce double affrontement est fixée au 23 juillet à minuit, soit dans onze jours. Or, l’obtention du permis de travail de Leonardo pourrait prendre jusqu’à deux semaines.

Selon De La Verde, l’Ajax est un « référent agréé » auprès de l’IND, ce qui accélère généralement le processus.

Ce statut est souvent obligatoire pour demander des titres de séjour ou des visas pour des travailleurs étrangers (tels que les migrants hautement qualifiés), des étudiants ou des jeunes au pair. Cela accélère considérablement le traitement de la demande auprès de l’IND, mais peut tout de même prendre deux semaines.

Si le club ajacide ne parvient pas à l’enregistrer avant le 23 juillet, Leonardo manquera également le match retour, programmé le 30 juillet à la Johan Cruijff ArenA.