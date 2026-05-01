La Palestine exprime sa colère à l’égard du président de la FIFA, Gianni Infantino, suite à une tentative de réconciliation avec Israël jugée « absurde »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenté jeudi, lors du Congrès de la FIFA à Vancouver (Canada), de réconcilier le président de la Fédération palestinienne de football et le vice-président de la Fédération israélienne de football. Son initiative, médiatisée devant les délégués du monde entier, a toutefois échoué.

Le président de la Fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, et le vice-président de la Fédération israélienne, Basim Sheikh Suliman, ont été appelés sur scène par Infantino. Malgré les efforts du patron de la FIFA, Rajoub a refusé de serrer la main de son homologue.

Ce refus s’inscrit directement dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. « Je ne peux pas serrer la main de quelqu’un qui a été nommé par les Israéliens pour dissimuler leur fascisme et leur génocide. Nous souffrons », a lancé Rajoubà Infantino avant de quitter la scène.

Susan Shalabi, vice-présidente de la Fédération palestinienne de football, a critiqué l’initiative d’Infantino après le congrès. Pour elle, cette tentative a minimisé le discours de Rajoub, qui venait de demander à Israël de ne pas implanter de clubs dans les colonies de Cisjordanie.

« Exiger une poignée de main après tout ce qui a été dit neutralise l’objectif du discours de Rajoub », a commenté Shalabi. « Il a passé environ quinze minutes à expliquer à tous l’importance des règles. »

« Cela risquait de créer un précédent où les droits des associations membres seraient bafoués sans vergogne, puis balayés sous le tapis. C’était absurde », a-t-elle conclu.

Rajoub a également pris la parole à l'issue de la rencontre. « Comment pourrais-je serrer la main de quelqu'un qui représente un gouvernement fasciste et raciste ? Et qui le défend en plus ! Je ne pense pas que je doive lui serrer la main. Ce n'est pas un collègue à part entière. »

« Je comprends et je reconnais que la fédération israélienne a le droit d’organiser et de développer ce sport, mais uniquement à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Était-il (Suliman, ndlr) prêt à dire la même chose à propos de la Palestine… ? »