Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’apprêteraient à mettre fin à leur récent conflit institutionnel lors de leur rencontre au Riyadh Air Metropolitano, ce dimanche. Après un été marqué par des échanges publics houleux et des accusations, les dirigeants des deux géants espagnols souhaitent rétablir des relations de travail professionnelles.

Publicité

Les retrouvailles au Riyadh Air Metropolitano et leurs origines

Selon AS, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, conduira une délégation dans la capitale espagnole ce dimanche. Les dirigeants des deux clubs partageront un déjeuner avant leur rencontre de Liga, affichant ainsi publiquement leur unité.

Cette main tendue fait suite à une récente rencontre entre dirigeants lors de l’assemblée de l’European Football Clubs (EFC) à Copenhague. Les responsables des deux clubs se sont employés à réparer les dégâts causés par un mercato estival agité, laissant entrevoir la fin de plusieurs mois de tensions institutionnelles.

Attaques publiques et accolades à Copenhague

La brouille a commencé lorsque Alvarez a ouvertement exprimé son désir de quitter Madrid pour poursuivre ses rêves. Laporta a soutenu que Barcelone s’était comporté correctement tout au long de ce dossier, confirmant que le club catalan avait fait une offre et était prêt à négocier. L’Atlético est toutefois resté ferme, déclarant que le champion du monde argentin était absolument intransférable.

Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le directeur général de l’Atlético, Miguel Angel Gil Marin, a publiquement condamné le FC Barcelone. Il a accusé le club de manquer de transparence, d’éthique et d’honnêteté dans sa façon de procéder. Rafa Yuste, alors président par intérim du Barça, lui a répondu avec virulence, avertissant que Gil Marin avait dépassé les bornes.

Publicité Publicité

Cependant, l’animosité s’est dissipée après le sommet de Copenhague. Revenant sur sa récente rencontre avec le dirigeant de l’Atlético, Laporta a déclaré : « Nous nous sommes vus et nous nous sommes pris dans les bras. Je suis sûr que nous avons déjà aplani nos différends et que, désormais, tout est clair. C’est un homme formidable avec qui je me sens très à l’aise. »

Related Topics

Prochains matchs ATM LaLiga 15:00 BAR

Tourner la page du dossier Alvarez

Le bras de fer de l’été s’est finalement achevé lorsque Barcelone a renoncé à recruter l’attaquant argentin. Constatant qu’un accord était impossible, le club catalan a tourné son attention vers la Premier League.

Il a ensuite obtenu la signature de Gabriel Jesus en provenance d’Arsenal, comblant ainsi son manque de solutions en attaque et permettant aux tensions liées au dossier Alvarez de retomber. Ce changement de cap décisif a ouvert la voie à une normalisation naturelle des relations entre les dirigeants des deux clubs.

Publicité

Un choc de Liga à fort enjeu dimanche

Pendant que les dirigeants feront la paix autour d’un déjeuner, l’attention se portera rapidement sur le terrain du Riyadh Air Metropolitano. La rencontre de dimanche représente un test crucial en Liga pour les deux équipes, qui chercheront à affirmer leur domination dans l’élite espagnole.

Les relations diplomatiques rétablies, la rivalité pourra de nouveau s’exprimer là où elle doit l’être. Les deux équipes voudront à tout prix prendre les trois points dans ce qui s’annonce comme une âpre bataille tactique entre deux poids lourds du championnat espagnol.