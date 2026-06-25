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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Là où tous les autres représentants africains ont échoué, le Maroc a inscrit son nom en lettres d’or grâce à Rahimi et Jassim

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
S. Rahimi
G. Yassine
Maroc
Haïti
É.-U.

Les Lions de l'Atlas attendent de connaître leur nouvel adversaire

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, grâce à une victoire palpitante 4-2 face à Haïti, tôt ce jeudi matin.

Les buteurs marocains se nomment Achraf Hakimi (39^e), Ismail Saibari (45^e+1), Sofiane Rahimi (78^e) et Jassim Yassine (89^e).

Rihimi et Jassim, entrés en jeu à la 70e minute, ont trouvé le chemin des filets et offert les trois points à leur équipe.

Selon le site de statistiques « Opta », le Maroc est devenu la première sélection africaine à compter deux remplaçants parmi les buteurs d’un match de Coupe du monde.

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas terminent à la deuxième place du groupe C, juste derrière le Brésil, meilleur au goal average, les deux équipes comptant 7 points.

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Les Marocains affronteront en seizièmes de finale le vainqueur du groupe F (Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie), tandis que le Brésil, vainqueur 3-0 de l’Écosse, croisera le deuxième de cette même poule.



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