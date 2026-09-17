Dans une soirée qui s'est transformée en démonstration de force, Manchester City a écrasé son hôte Norwich City sur le score de cinq buts à zéro dans le cadre de la Coupe de la Ligue anglaise, les remplaçants signant une soirée que les supporters des Citizens n'oublieront pas.

Ce n'était pas un simple match du troisième tour de la Coupe de la Ligue, mais un communiqué officiel de Manchester City au football anglais : cette équipe ne possède pas un seul effectif, mais deux armées de stars.

Avec cette large victoire, Manchester City s'est offert un rendez-vous brûlant face à Brighton en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, une confrontation attendue qui se tiendra fin octobre prochain, le tenant du titre confirmant qu'il avance avec assurance dans sa campagne de défense de son trophée.

Première période : un siège total et une étincelle brésilienne

Maresca a abordé la rencontre avec une composition marquée par des changements radicaux, offrant leur chance aux jeunes visages et aux remplaçants, mais la philosophie n'a pas changé.

Dès la première seconde, les Citizens ont imposé un siège étouffant, une possession qui a atteint 72 %, et une circulation continue du ballon aux abords du dernier tiers dans une tentative désespérée de percer le code de la défense regroupée de Norwich, menée par Harry Darling et Bruno Alves, qui ont réussi à repousser des dizaines de centres.

La clé de la solution résidait dans l'intelligence de Rayan Cherki, qui reculait en tant que faux avant pour relier le milieu conduit par Mateo Kovacic et créer une supériorité numérique qui a désorienté les deux défenseurs centraux.

Malgré la résistance de Norwich et sa timide tentative de sortir de ses zones, la vigilance d'Abdukodir Khusanov et de Vitor Reis a coupé toutes les voies.

Puis est arrivé le moment que les supporters attendaient ; le premier but de Floyd Samba à la 29e minute n'était pas un but ordinaire. Après une superbe combinaison technique, il s'est retrouvé seul dans la surface, sans se troubler, il a décoché une frappe puissante et imparable qui s'est logée dans les filets, annonçant le 1-0 et le début d'une nouvelle légende.

Le but a totalement libéré City, et quelques minutes plus tard, le deuxième but est arrivé par l'intermédiaire de Rayan Cherki (32e), qui a transformé la domination en un deuxième but, terminant la première période avec deux buts d'avance et une possession qui a atteint 70 %, dans une mi-temps à sens unique.

Deuxième période : la confirmation que l'avenir est arrivé

Au début de la deuxième période, Maresca a effectué son premier changement en faisant entrer Rayan McAidoo à la place de Cherki, tandis que Norwich a tenté de se dynamiser avec l'entrée de Paris Maghoma à la place de Baba Amadou Diallo, mais le résultat a été inverse.

City est revenu encore plus affamé, et dans une action confirmant la grande complicité entre les nouveaux talents, Ayoub Bouaddi a délivré une passe soyeuse derrière la défense, sur laquelle Allan (48e) s'est élancé comme une flèche et a inscrit son deuxième but et le troisième de son équipe, 3-0, signant un doublé historique lors de sa première soirée et confirmant que les 30 millions d'euros n'étaient qu'un vol qualifié.

Et Floyd Samba n'a pas voulu rester dans l'ombre, lui aussi a voulu laisser sa deuxième empreinte à la 54e minute, et après un superbe travail de Rayan Aït-Nouri sur le couloir gauche, Samba a reçu un centre précis et l'a converti dans les filets, inscrivant son deuxième but dans le match et le quatrième de City, 4-0, transformant la rencontre en festival de buts.

Un quadruplé complet, une cage inviolée, et de nouveaux noms qui frappent avec force à la porte du succès. City ne se contente pas de gagner en Coupe de la Ligue, il envoie un message clair à tous les concurrents en Premier League : même lorsque Maresca ménage ses grandes stars, il dispose d'une nouvelle génération capable de dévorer n'importe quel adversaire.

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Et à la 90e minute, la conclusion en apothéose est venue de la signature du remplaçant en or Rayan McAidoo, qui est entré en deuxième période à la place de Rayan Cherki pour confirmer la profondeur des talents de City.

Le cinquième but est arrivé après une superbe combinaison collective, une percée sur le côté droit et un centre précis, que McAidoo a repris d'une frappe puissante qui s'est logée dans les filets, s'annonçant avec force et posant son empreinte lors de cette soirée de festival, portant le score à un 5-0 historique digne d'un tenant du titre et confirmant que la troupe d'Enzo Maresca ne connaît aucune pitié jusqu'aux dernières secondes.