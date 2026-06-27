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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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La nuit des adieux… Les coulisses d'une altercation verbale entre deux joueurs saoudiens

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
M. Kanno
F. Al-Buraikan
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

Que s'est-il vraiment passé entre les deux joueurs du club vert ?

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, la rencontre entre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert a été marquée par un incident retentissant : un vif échange verbal entre Firas Al-Buraikan et Mohamed Kano, largement commenté sur les réseaux sociaux.

Ce nul sans but contre le Cap-Vert a confirmé l’élimination de l’Arabie saoudite, qui termine avec deux points en trois matchs et rate ainsi les seizièmes de finale.

Une séquence diffusée sur la plateforme « X » a capté l’incident : alors que le Cap-Vert s’apprêtait à frapper un coup franc, les deux joueurs ont échangé des reproches avant même que le ballon ne soit joué.

Selon la séquence, l’altercation portait sur les tâches défensives et la couverture dans la surface de réparation, les deux joueurs se reprochant mutuellement leur positionnement et leur marquage des adversaires sous la pression constante de l’équipe du Cap-Vert.

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L’incident a été de courte durée : le gardien Mohammed Al-Owais est rapidement intervenu pour désamorcer la situation et rappeler ses coéquipiers à l’ordre, insistant sur la nécessité de se concentrer sur la rencontre. Le jeu a ensuite repris son cours.

Cette séquence a suscité de vives réactions chez les supporters : certains y ont vu le reflet de la tension et de la pression subies par les joueurs saoudiens dans un match décisif, tandis que d’autres ont estimé que de telles discussions étaient tout à fait normales sur le terrain, surtout lors de rencontres cruciales exigeant une grande concentration dans les tâches défensives.

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